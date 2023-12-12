Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся через левый берег Днепра получить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал во вторник, 12 декабря.

«Херсонское направление [президент Украины Владимир] Зеленский продолжает рассматривать как стратегически важное. Он считает, что если увеличить плацдарм и перебросить войска, то появится перспектива движения на Крым, там по прямой чуть ли не 80 км, а по левому берегу Днепра до Запорожской атомной электростанции, которую он обещал Западу захватить еще год назад», — рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

По словам Кнутова, ситуация на левом берегу Днепра «очень страшная».

«Днем там наша артиллерия и наша авиация разносит украинские позиции, в результате остается где-то человек 20–30 с украинской стороны. Ночью Украина переправляет снова порядка сотни военнослужащих на катерах и других плавсредствах, история повторяется. И так идет уже почти месяц», — сказал он.

Ранее, 10 декабря, одесская газета «Думская» написала, что командование ВСУ совершает преступление, отправляя своих военнослужащих форсировать Днепр. По словам обозревателя издания Николая Ларина, украинские боевики получают ранения еще на подходе к берегу, сообщается на сайте kp.ru.

Он подчеркнул, что речи о дальнейшем прорыве не может идти, поскольку все силы украинской армии направляют на форсирование, передает RT.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно уничтожили минометный расчет ВСУ на правом берегу реки Днепр. Военные осуществили незамедлительную работу с помощью 120-миллиметрового миномета 2Б11 «Сани» по позициям противника.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что примерно 20 единиц различной техники ВСУ выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области. Помимо этого, в военном ведомстве добавили, что ведется круглосуточная воздушная разведка действий подразделений украинской армии на правом берегу, ее осуществляют расчеты беспилотников Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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