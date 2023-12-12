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Военный эксперт объяснил интерес ВСУ к левому берегу Днепра

Военный эксперт Кнутов заявил о стремлении ВСУ получить контроль над ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся через левый берег Днепра получить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал во вторник, 12 декабря.

«Херсонское направление [президент Украины Владимир] Зеленский продолжает рассматривать как стратегически важное. Он считает, что если увеличить плацдарм и перебросить войска, то появится перспектива движения на Крым, там по прямой чуть ли не 80 км, а по левому берегу Днепра до Запорожской атомной электростанции, которую он обещал Западу захватить еще год назад», — рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

По словам Кнутова, ситуация на левом берегу Днепра «очень страшная».

«Днем там наша артиллерия и наша авиация разносит украинские позиции, в результате остается где-то человек 20–30 с украинской стороны. Ночью Украина переправляет снова порядка сотни военнослужащих на катерах и других плавсредствах, история повторяется. И так идет уже почти месяц», — сказал он.

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Ранее, 10 декабря, одесская газета «Думская» написала, что командование ВСУ совершает преступление, отправляя своих военнослужащих форсировать Днепр. По словам обозревателя издания Николая Ларина, украинские боевики получают ранения еще на подходе к берегу, сообщается на сайте kp.ru.

Он подчеркнул, что речи о дальнейшем прорыве не может идти, поскольку все силы украинской армии направляют на форсирование, передает RT.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Днепр» успешно уничтожили минометный расчет ВСУ на правом берегу реки Днепр. Военные осуществили незамедлительную работу с помощью 120-миллиметрового миномета 2Б11 «Сани» по позициям противника.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что примерно 20 единиц различной техники ВСУ выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области. Помимо этого, в военном ведомстве добавили, что ведется круглосуточная воздушная разведка действий подразделений украинской армии на правом берегу, ее осуществляют расчеты беспилотников Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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