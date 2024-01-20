МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующая информация следует из заявления, опубликованного на сайте организации 19 января.

«Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции», — сообщается в релизе.

Отмечается, что наличие снарядов не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.

Ранее, 11 января, сообщалось, что российские военные вводили режим прекращения огня на ЗАЭС для ротации миссии МАГАТЭ.

6 января генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что угроза обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС может исходить только от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 21 декабря сказал, что киевский режим не оставляет попыток ядерного терроризма, регулярно направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчаткой на ЗАЭС и Энергодар.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал 12 декабря о том, что ВСУ стремятся через левый берег Днепра получить контроль над ЗАЭС, которую украинский президент Владимир Зеленский обещал Западу захватить еще год назад.

2 декабря «Росатом» сообщил по итогам встречи Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о запланированных на январь-февраль 2024 года полномасштабных консультациях России с агентством по ситуации вокруг ЗАЭС.

28 ноября Лихачев отметил, что у «Росатома» нет оснований для беспокойства о состоянии блоков станции. Глава ГК также сообщил, что он не видит в ближайшие месяцы перспектив поднятия блока выхода на генерацию атомной электроэнергии. По его словам, для возможной эксплуатации станции необходимо решить вопрос прекращения военных угроз.

При этом ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС. В частности, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 октября рассказал о массированном обстреле станции со стороны ВСУ. Он начался в половине пятого утра, а затем на станцию попытался высадиться десант.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.