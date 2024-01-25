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Орешкин назвал меру об обязательной продаже валютной выручки эффективной

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Фото: ТАСС/Сысоев Григорий
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Введенная правительством РФ мера об обязательной продаже валютной выручки показала свою эффективность. Об том заявил в беседе с «Известиями» помощник президента РФ Максим Орешкин в четверг, 25 января.

«Правительство инициировало эту меру (продлить до конца года. — Ред.). В правительстве сделан очень глубокий анализ тех последствий, к которым это привело. Вы знаете, что, в соответствии с указом, расширены полномочия Росфинмониторинга соответствующим образом. <…> И, очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла, на что и был расчет. Очевидно, мера эффективная», — сказал Орешкин.

Он добавил, что намерен со своей стороны поддерживать это продление и дальше.

На вопрос о том, нужно ли, по его мнению, ввести некоторое смягчение меры, вице-премьер ответил, что в указе президента изначально были заложены все механизмы для того, чтобы отрабатывать такие тонкие моменты.

«Во-первых, нужно понимать, что указ касается только крупных экспортеров, не касается всех без ограничений, и во-вторых, есть механизм, который позволяет гибко подходить к определенным ситуациям. <…> Соответственно, ряд историй, смягчающих острые углы в работе этого механизма, они существуют, и правительство этим занимается», — заметил он.

На вопрос о том, как продление данной меры скажется на курсе рубля, Орешкин заявил, что сообщит об этом, когда следует. «Когда надо, скажу», — отметил он.

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Ранее в этот же день советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров в интервью «Известиям» сообщил, что на укрепление рубля повлияло несколько факторов, среди которых указ президента РФ об обязательной продаже валютной выручки, высокая ключевая ставка и продажи Центробанком (ЦБ) РФ валюты на внутреннем рынке.

10 января опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль будет удерживаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале 2024 года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.

11 октября прошлого года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Тогда доллар торговался на уровне 100 рублей, евро — 106, юань — 13,7. По итогам закрытия торгов 24 января 2024-го американская валюта стоила 88,6 рубля, европейская — 96,6, а китайская — 12,3.

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