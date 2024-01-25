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Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Федоров: на укрепление рубля повлияли высокая ставка ЦБ, продажа валютной выручки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На укрепление рубля повлияло несколько факторов, среди которых указ президента РФ об обязательной продаже валютной выручки, высокая ключевая ставка и продажи Центробанком (ЦБ) РФ валюты на внутреннем рынке. Об этом рассказал «Известиям» 25 января советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров.

Ранее, 11 октября 2023 года, когда стало известно, что Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами, доллар торговался на уровне 100 рублей, евро — 106, юань — 13,7. По итогам закрытия торгов 24 января 2024-го американская валюта стоила 88,6 рубля, европейская — 96,6, а китайская — 12,3.

«Таким образом, за 3,5 месяца действия данного указа рубль укрепился к доллару США на 13,1%, к евро — на 10,2%, а к юаню — на 11%. Факт укрепления налицо. Однако нельзя отрицать, что в этот период российскую валюту поддерживали и другие факторы, а именно: высокая ключевая ставка, которая опосредованно оказывает влияние на курс валют, и продажи ЦБ на внутреннем рынке — Банк России является вторым по величине продавцом иностранной валюты после экспортеров», — отметил Федоров.

При этом, по его мнению, потенциал поддержки нацвалюты в текущий момент практически исчерпан. Эксперт добавил, что не ожидает достижения долларом уровня в 80 рублей. Вероятен сценарий с постепенной девальвацией российской валюты, считает он.

«Во всяком случае есть одна фундаментальная проблема, без решения которой [сценарий] будет реализовываться: пропорции иностранной и российской валюты в оплате экспортной продукции изменились. Именно поэтому происходит вымывание части долларов, евро и юаней из прибыли компаний, поставляющих отечественную продукцию за рубеж, она заменятся теми рублями, которыми наша страна расплачивается за импорт. Это уменьшает объем иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны предложения, что негативно для российской валюты», — заключил Федоров.

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10 января опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль будет удерживаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале 2024 года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.

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