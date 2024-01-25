Адвокат Блиновской сообщила о необходимости процедуры банкротства блогера

Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях, и ее супруг Алексей вынуждены заявить о своем банкротстве в соответствии с законами РФ, так как счета их компаний и имущество арестованы. Вести какую-либо деятельность возможности нет. Об этом 25 января сообщила «Известиям» адвокат блогера Наталья Сальникова.

«С учетом того, что обязательство компании не исполняется и исполнено быть не может по причине того, что Елена находится под стражей, а всё ее имущество и имущество ее близких родственников арестовано, вопрос [о банкротстве] надо обсуждать», — пояснила правозащитник.

Она подчеркнула, что заявить о банкротстве — обязанность граждан. По закону РФ, руководителей компаний, которые не могут выполнять свои обязательства, обязаны начать процедуру банкротства.

Также Сальникова рассказала, что 25 января суд продлил арест счетов родителей Блиновской. На эти счета им приходила пенсия. В постановлении суда говорится, что есть основания полагать, что денежные средства на расчетных счетах родителей обвиняемой могут быть добыты незаконным путем.

«Из чего исходил суд и как у нас пенсия может превратиться в добытое незаконным путем, у нас уже никто понять не может», — высказалась адвокат.

В этот день стало известно, что Сбербанк намерен подать в суд заявление о признании банкротом Алексея Блиновского. В свою очередь, его адвокат Юлия Новичкова поделилась с «Известиями», что ей ничего неизвестно о таком намерении банка.

Днем ранее Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества Елены Блиновской на три месяца, до 26 апреля 2024 года.

22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в Москве, в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года. Защита женщины запросила отменить постановление и отозвать изменение меры пресечения.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. Осенью прошлого года адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Кроме того, Елена Блиновская обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.

Помимо этого, обвиняемой вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. В рамках уголовного дела правоохранителями арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей и валютные счета на общую сумму более нескольких сотен тысяч долларов, а также 21 объект недвижимости.

В начале декабря ее адвокат Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого составляет 1,4 млрд рублей. Всего блогер за время расследования выплатила 55 млн рублей.

Тогда же стало известно о подаче Блиновской ходатайства против столичной инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В результате Арбитражный суд Москвы отказался отменить ограничения, введенные налоговой службой в отношении блогера.