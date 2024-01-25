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Сбербанк решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

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Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда
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Сбербанк намерен подать в суд заявление о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе 24 января.

«В соответствии с п. 2 ст. 213.5 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» публичное акционерное общество «Сбербанк России» <…> уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — отмечается в тексте сообщения.

Адвокат Блиновского Юлия Новичкова поделилась с «Известиями», что ей ничего неизвестно о таком намерении банка.

«Я пока не владею этой информацией», — подчеркнула юрист.

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Блиновскую задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. В конце октября ее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022 год.

В ее отношении расследуется уголовное дело, блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.

Также обвиняемой вменяется отмывание денег, полученных преступным путем. Арестовано около 50 счетов блогера и ее мужа на сумму более 100 млн рублей.

В начале декабря ее адвокат заявляла, что блогер не погасила долг перед налоговой в размере 1,4 млрд рублей. По словам Сальниковой, подзащитная выплатила 55 млн рублей.

Позже, в конце декабря, она сообщила, что сумма долга Блиновской по решению налогового органа составляла 907 млн рублей, а остальное — пени и штрафы. Она сказала, что аресты будут сохраняться, а пени расти, пока идет налоговая проверка, приблизительно до начала февраля. Позже «Известия» выяснили, что долг блогера вырос до 1,4 млрд рублей. 22 января сообщалось, что суд изменил меру пресечения Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 26 апреля 2024 года. Ее мужу, которого обвинили в пособничестве, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе на пользование интернетом.

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