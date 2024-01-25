Защита Треповой намерена обжаловать приговор

Защита Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), приговоренной к 27 годам лишения свободы по делу о гибели военкора Владлена Татарского при теракте в петербургском кафе, намерена обжаловать приговор. Об этом в четверг, 25 января, сообщил журналистам ее адвокат Даниил Берман.

«Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным. Наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия, хотя для этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна», — сказал он.

Суд огласил приговор Треповой ранее в этот день. Девушка обвинялась по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Она получила 18 лет, 13 лет и 2 года лишения свободы, что составляет 27 лет по совокупности преступлений. Также с нее взыскано 16,4 млн рублей по гражданским искам. Сторона обвинения запрашивала для девушки 28 лет лишения свободы. Судья сообщил, что на апелляцию решения есть 15 дней.

Кроме того, обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев был осужден на 1 год 9 месяцев колонии общего режима.

Теракт в петербургском кафе «Стрит-бар» произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера Владлена Татарского. Дарья Трепова на мероприятии подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, оно взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт.

В ходе последних заседаний стало известно, что Трепова в личной переписке сообщила подруге, что будет опасаться за свою жизнь, если не отдаст статуэтку. По словам знакомой, обвиняемая хотела на время уехать в Турцию или Узбекистан после передачи бюста.

Сама же Трепова рассказывала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, чтобы уехать на Украину. Спустя полгода он написал, что готов помочь ей с переездом. Трепова добавила, что выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев и не имела представления о целях всех мероприятий.

По словам обвиняемой, сразу после взрыва она поняла, что виновата в случившемся. Девушка объяснила, что не оказала первую помощь людям, так как струсила и пыталась спасти себя. Обвиняемая изначально предполагала, что в статуэтке находится прослушивающее устройство, но решила убежать, так как, по ее словам, понимала, что связана с Украиной.

Также девушка выразила готовность выплатить компенсацию пострадавшим в теракте. Объем исковых требований превышал 24,7 млн рублей. Самый крупный иск подала мать военкора, она потребовала выплатить компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

Во время выступления с последним словом 22 января Трепова отказалась признавать свою вину. Она заявила, что ей больно и стыдно за то, что ее руками устроили теракт. Тогда же обвиняемая попросила направить дело на повторное следствие и назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, она заявила, что не желала Татарскому смерти и при личной встрече он «показался добродушным».