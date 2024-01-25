Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы

Суд назначил 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом 25 января сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Так точно», — ответила осужденная на вопрос судьи о том, понятен ли ей приговор, вынесенный по совокупности преступлений.

Кроме того, суд определился с гражданскими исками, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram. С девушки взыскано 16,4 млн рублей, некоторые иски признаны по праву.

«Треповой зачесть время задержания с 3 апреля и содержания под стражей из расчета один день домашнего ареста к полутора дням в колонии общего режима», — добавили в суде.

Судья сообщил, что на апелляцию решения есть 15 дней.

Сторона обвинения запрашивала для девушки 28 лет лишения свободы.

Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой, осужден на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Прокуроры настаивали на чуть большем сроке — 1 год и 10 месяцев заключения.

Ранее Трепова отказалась признавать свою вину. Девушка во время выступления с последним словом 22 января заявила, что ей больно и стыдно за то, что ее руками устроили теракт. Тогда же обвиняемая попросила направить дело на повторное следствие и назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, она заявила, что не желала Татарскому смерти, и при личной встрече он «показался добродушным».

Теракт в петербургском кафе «Стрит-бар» произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера Владлена Татарского. Дарья Трепова на мероприятии подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, взорвавшееся в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт.

В ходе последних заседаний стало известно, что Трепова в личной переписке сообщила подруге, что будет опасаться за свою жизнь, если не отдаст статуэтку. По словам знакомой, обвиняемая хотела на время уехать в Турцию или Узбекистан после передачи бюста.

Сама же Трепова рассказывала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, чтобы уехать на Украину. Спустя полгода он написал, что готов помочь ей с переездом. Трепова добавила, что выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев и не имела представления о целях всех мероприятий.

По словам обвиняемой, сразу после взрыва она поняла, что виновата в случившемся. Девушка объяснила, что не оказала первую помощь людям, так как струсила и пыталась спасти себя. Обвиняемая изначально предполагала, что в статуэтке находится прослушивающее устройство, но решила убежать, так как, по ее словам, понимала, что связана с Украиной.

Также девушка выразила готовность выплатить компенсацию пострадавшим в теракте. Объем исковых требований превышает 24,7 млн рублей. Самый крупный иск подала мать военкора, она потребовала выплатить компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.