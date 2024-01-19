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Трепова в суде попросила прощение и объяснила, почему убежала после взрыва

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в суде попросила прощение и объяснила, почему убежала после взрыва. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Принести извинения, искренне попросить прощения, насколько вы можете меня простить», — сказала она в время заседания.

По словам Треповой, она сразу поняла, что виновата в случившемся. Девушка объяснила, что не оказала первую помощь людям, так как струсила и пыталась спасти себя. Обвиняемая изначально предполагала, что в статуэтке находится прослушивающее устройства, но решила убежать, так как, по ее словам, понимала, что связана с Украиной.

«Мне очень жаль, может не всегда мне удается показать это эмоционально», — отметила Трепова.

В этот же день Трепова заявила о готовности выплатить компенсацию пострадавшим в теракте. Отмечается, что объем исковых требований к обвиняемой превышает 24,7 млн рублей. Самый крупный иск подала мать военкора, она потребовала выплатить компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

19 января сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы по делу.

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Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова на мероприятии подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, взорвавшееся в его руках. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт.

В ноябре ей продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

15 января из переписки Треповой с подругой стало известно, что девушка опасалась за свою жизнь в случае, если не отдаст статуэтку. По словам подруги, обвиняемая даже хотела на время уехать в Турцию или Узбекистан после передачи бюста.

16 января Трепова рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, чтобы уехать на Украину. Спустя полгода он написал, что готов помочь ей с переездом. Трепова добавила, что выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев и не имела представления о целях всех мероприятий.

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