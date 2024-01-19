Прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы по делу о теракте в кафе

Государственный обвинитель запросил для Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.

«На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний [прошу] окончательно определить Треповой к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указала прокурор.

Также она попросила назначить Треповой штраф в 800 тыс. рублей.

Кроме того, Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в укрывательстве Треповой после теракта, запрошено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима.

В этот же день Трепова заявила о готовности выплатить компенсацию пострадавшим в теракте. Она выразила готовность компенсировать всё в частном порядке по решению суда. Объем исковых требований к обвиняемой превышает 24,7 млн рублей. Самый крупный иск подала мать Владлена Татарского, потребовавшая выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 15 млн рублей.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, взорвавшееся в его руках. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В конце ноября Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Девушка рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, чтобы уехать на Украину. Спустя полгода он написал, что готов помочь ей с переездом. Трепова добавила, что выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев, при этом не имела представления о целях данных мероприятий.

15 января, как стало известно из переписки Треповой с подругой, она высказывала опасения за свою жизнь, только уже в случае, если не передаст журналисту бюст со взрывным устройством. По словам ее подруги, из-за этого предчувствия обвиняемая планировала после передачи статуэтки на время уехать в Турцию или Узбекистан.