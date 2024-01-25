Реклама
Прямой эфир
Общество
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Армия
Серийный выпуск беспилотников «Охотник» начнется во второй половине 2024 года
Мир
Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»
Авто
Минпромторг продлит льготный порядок оформления ввезенных в РФ машин
Армия
ВС РФ отразили девять атак ВСУ на ряде направлений в зоне СВО за сутки
Армия
Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом на расшифровку в Москву
Происшествия
СЦКК сообщил о двух пострадавших женщинах при атаке беспилотника в Донецке
Общество
Миграционный прирост населения России снизился на 90 тыc. человек
Общество
Пожар на руднике в Приморском крае потушен
Мир
Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине
Спорт
Белоруска Соболенко вышла в финал Australian Open
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной
Сюжет:

Обвиняемого в укрывательстве Треповой приговорили к году и 9 месяцам колонии

0
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дмитрия Касинцева приговорили к одному году и девяти месяцам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в укрывательстве Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом 25 января сообщает корреспондент «Известий» из зала 1-го Западного окружного военного суда.

Касинцеву вынесли приговор по ч. 2 ст. 316 УК РФ об укрывательстве преступлений.

При этом саму Трепову осудили на 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскано 16,4 млн рублей по гражданским искам.

Дела движутся: самые ожидаемые судебные процессы 2024 года
Кому и за что вынесут приговоры в ближайшие месяцы

Прокурор просила один год и 10 месяцев лишения свободы для Касинцева. В начале апреля 2023 года он являлся свидетелем в деле о взрыве в кафе. Касинцев заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а девушку принял у себя из-за добродушия. Позднее суд отправил его под домашний арест. Ему предъявили обвинения по ст. 205.6 УК РФ о несообщении о преступлении.

Позднее, 5 сентября 2023 года, его дело переквалифицировали на другую статью.

По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву в кафе Санкт-Петербурга до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Однако он пустил ее домой и скрывал, не сообщив об этом правоохранительным органам.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже дело переквалифицировали на террористический акт. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны украинские спецслужбы Украины.

На заседании 16 января девушка рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, для того чтобы уехать на Украину. Она добавила, что неоднократно выполняла его просьбы в течение нескольких месяцев, при этом не имела представления о целях данных мероприятий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024