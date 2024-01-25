Обвиняемого в укрывательстве Треповой приговорили к году и 9 месяцам колонии

Дмитрия Касинцева приговорили к одному году и девяти месяцам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в укрывательстве Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом 25 января сообщает корреспондент «Известий» из зала 1-го Западного окружного военного суда.

Касинцеву вынесли приговор по ч. 2 ст. 316 УК РФ об укрывательстве преступлений.

При этом саму Трепову осудили на 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскано 16,4 млн рублей по гражданским искам.

Прокурор просила один год и 10 месяцев лишения свободы для Касинцева. В начале апреля 2023 года он являлся свидетелем в деле о взрыве в кафе. Касинцев заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а девушку принял у себя из-за добродушия. Позднее суд отправил его под домашний арест. Ему предъявили обвинения по ст. 205.6 УК РФ о несообщении о преступлении.

Позднее, 5 сентября 2023 года, его дело переквалифицировали на другую статью.

По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву в кафе Санкт-Петербурга до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Однако он пустил ее домой и скрывал, не сообщив об этом правоохранительным органам.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже дело переквалифицировали на террористический акт. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны украинские спецслужбы Украины.

На заседании 16 января девушка рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, для того чтобы уехать на Украину. Она добавила, что неоднократно выполняла его просьбы в течение нескольких месяцев, при этом не имела представления о целях данных мероприятий.