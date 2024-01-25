«Разговоры о важном» 29 января: союзники России

Во всех российских школах и колледжах 29 января пройдут уроки, организованные в рамках проекта «Разговоры о важном». Темой последнего понедельника января станут союзники России и дипломатическая деятельность. Учителя расскажут не только о государствах-партнерах, но и об международных организациях, в состав которых входит Российская Федерация. Подробнее о проведении урока, главных союзниках России на международной арене, а также о дипломатах, которые 10 февраля отметят свой профессиональный праздник — в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 29 января: Россия на международной арене

Взаимоотношения России с иностранными государствами и влиятельными международными организациями — важная составляющая внешней политики РФ. Цель урока 29 января — познакомиться с профессией дипломата и его ролью в развитии отношений России с другими государствами, узнать подробнее о союзниках России и совместной деятельности стран.

Место России в мире определяется наличием у нее значительных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности, ее статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), участника ведущих межгосударственных организаций и объединений, одной из двух крупнейших ядерных держав, отмечается в Концепции внешней политики России, утвержденнйо президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Россия проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях, говорится в документе.

«Высоко ценим то, что у России много партнеров в разных регионах и на разных континентах, искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки и будем их всемерно укреплять», — сказал Владимир Путин в рамках XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в мае 2023 года.

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«Разговоры о важном» 29 января: программа урока

Информативная часть занятия, а также задания к ним отличаются своим содержанием и сложностью в зависимости от классов. Они поделены на пять групп по два-три класса, отдельные материалы также выделяются для учащихся на программах среднего профессионального образования.

Так, для учеников первых и вторых классов подготовлены более общие материалы. Им расскажут, кто такой дипломат, чем он занимается и для чего это нужно. Объяснят, какие мероприятия в сфере науки, культуры и искусства (форумы, выставки, фестивали) помогают укреплять и поддерживать дружественные отношения между людьми и странами. Дети узнают, как проходят уроки в других государствах, какие проекты из различных областей могут быть основой сотрудничества. В конце занятия ученики могут выполнить интерактивное задание — написать письмо-приглашение сверстнику из другой страны с призывом посетить Россию.

Урок «Разговоры о важном» для учеников третьих и четвертых классов также не нацелен на раскрытие всех особенностей сотрудничества России с международными организациями, в которых она состоит. Связано это с тем, что они могут быть непонятны учащимся младших классов. Во время занятия, однако, будет затронут один союз, членом которого является Россия — БРИКС. Чтобы познакомиться со странами, входящими в организацию, ученикам будет предложено изучить интерактивную карту, где есть описание всех стран.

Для учеников пятых-седьмых классов урок начнется с группового задания. Ученики будут разделены на пять команд и им будет необходимо собрать рисунок, изображенный на карточке. Однако некоторых фигур не достает, и ученикам придется объединяться с другими командами. Цель этого упражнения — понять важность взаимоотношений для достижения общей цели. Помимо БРИКС будут рассмотрены также СНГ и Союзное государство (СГ) с Белоруссией. Кроме того, ученикам будет предоставлена возможность поразмышлять над вопросом, почему с некоторыми странами у России складываются дружеские отношения, а с некоторыми — нет. Дети также обсудят разницу между однополярным и многополярным мироустройством.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Занятие в восьмых-девятых классах также дает общие представления о международной политике и ее участниках. Начнется оно с обсуждения слова «союзничество», а также выполнения интерактивного задания, где ученикам нужно будет соотнести страны-участники с новостью. Обучающиеся рассмотрят больше организаций: помимо Союзного государства, СНГ и БРИКС они также узнают о ЕАЭС и ШОС.

Занятие 10-11 классов начнется с обсуждения слова «союзничество» и интерактивного задания. Основная часть занятия будет направлена на расширение представления обучающихся о союзничестве и его возможностях. Помимо вышеперечисленных тем и союзов, ученики старших классов обсудят роль Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Цели устойчивого развития (ЦУР). Кроме того, ученикам будет предложено задание, которое отражает сложности профессии дипломата — в особенности необходимость учитывать различие культур и поведение на официальных приемах в разных странах.

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«Разговоры о важном» 29 января: организации-союзники России

Во время урока «Разговоры о важном» учащиеся рассмотрят ряд организаций, в которых состоит Россия:

Союзное государство. Россия и Белоруссия являются членами СГ с 1999 года, после заключения Договора о создании Союзного государства. В его рамках государства сотрудничают в экономическом, таможенном, гуманитарном, культурном и других направлениях. Страны связаны не только совместным историческим прошлым, но и планами на будущее, они являются ближайшими стратегическими союзниками.

Содружество независимых государств (СНГ). Региональная международная организация, участницами которой официально являются 11 государств — бывших республик СССР. Среди них: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Молдавия и Украина (формально являются членами, но не участвуют в нем, намерены выйти из союза). Страны-участницы организации активно развивают отношения по всем направлениям, в том числе по торгово-экономическому. Важным событием стало подписание в июне 2023 года Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан . Сербия и Союзное государство находятся в статусе наблюдателей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

БРИКС. Организация представляет собой межгосударственное неформальное объединение. Акроним образован от первых букв названий стран — членов на английском языке — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С января 2024 года в состав организации также вошли Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», — отметил Владимир Путин в обращении по случаю начала председательства России в организации 1 января этого года.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия, Пакистан и Иран. По словам Владимира Путина, эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом. Привлекательность ШОС заключается в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость и уважение культурно-цивилизационного многообразия.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Объединение пяти государств (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России), существующее с начала 2015 года. Основными целями организации являются развитие экономик государств-участников и формирование единого рынка услуг, товаров и капитала. «Евразийский союз состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой, базой хорошей», — отметил Владимир Путин 25 декабря прошлого года.

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«Разговоры о важном» 29 января: страны — союзники России

Главными союзниками России является большая часть стран-участниц СНГ, однако и с другими государствами развиваются прочные связи:

Китайская Народная Республика (КНР). В марте 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что Китай и Россия естественным образом дополняют друг друга. Между двумя странами существует множество точек соприкосновения, в том числе в сходстве позиций по вопросам внутренней и внешней политики. Отношения двух стран не ограничиваются только официальными связями, Владимир Путин поддерживает и официальные, и дружеские личные связи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире — товарооборот растет, реализуются крупные проекты в нефтегазовой сфере, развиваются туристические обмены. Дипломатические отношения между ОАЭ и СССР были установлены 8 декабря 1971 года, в декабре 1991 ОАЭ признали РФ в качестве государства-правопреемника СССР.

В январе глава МИД России Сергей Лавров назвал в числе близкого окружения России Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, а отношения России и Китая, по словам главы МИД, переживают наилучший период в истории. Министр подчеркнул, что РФ готова развивать отношения не только по двусторонним каналам, но и с региональными объединениями стран — союзниц России.

«Имею в виду Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, имею в виду Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другие», — уточнил Лавров.