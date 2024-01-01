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Путин указал на стремление порядка 30 стран присоединиться к БРИКС

Путин заявил, что порядка 30 стран стремятся присоединиться к БРИКС
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Порядка 30 стран хотят присоединиться к БРИКС, объединение притягивает всё больше единомышленников. На это указал президент РФ Владимир Путин 1 января.

Он напомнил, что эстафету председательства в БРИКС РФ приняла 1 января. К объединению присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

«Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах. БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности», — указал Путин.

Президент отметил, что Россия в год председательства в БРИКС будет работать над повышением роли объединения в международной валютно-финансовой системе.

Кроме того, Москва продолжит усилия по сотрудничеству в политике, безопасности, экономике и финансами, а также культуре.

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