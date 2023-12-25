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Путин назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением

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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся как авторитетное международное объединение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Евразийский союз состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой, базой хорошей», — отметил российский лидер.

Он также сообщил, что объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 лет вырос вдвое.

«Евразийский союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $1,6 до $2,5 трлн», — сказал глава государства.

Он добавил, что соглашение ЕАЭС с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей союза с одной из крупнейших и развитых экономик региона. По его словам, теперь почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок.

Кроме того, Путин указал на то, что «после вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок — 90 млн человек». Помимо этого, по словам президента, в результате будут значительно снижены нетарифные барьеры.

Ранее в понедельник страны — члены ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое сменит действовавшее с 2019 года временное соглашение. Действующее до настоящего времени временное соглашение о создании зоны свободной торговли между членами ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.

На церемонии документ подписали глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади.

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До этого, 7 декабря, президент России на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси в Москве заявил, что товарооборот двух стран достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%. Он также подчеркнул тогда, что подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.

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