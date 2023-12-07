Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющем школу в Брянске
Армия
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Политика
Президент Ирана Раиси прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Политика
Песков назвал убийство экс-депутата Украины Кивы делом правоохранителей РФ
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Мир
Рябков назвал ошибкой США давление на РФ по теме ядерных испытаний

Президент Ирана Раиси прибыл в Москву для переговоров с Путиным

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря.

Иранского лидера встретили у самолета с оркестром. Кроме того, отмечается, что президенты обсудят конфликт на Ближнем Востоке и политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Повысить уровень: президент Ирана собрался в Саудовскую Аравию
Визит в рамках саммита по ситуации в секторе Газа станет первым после примирения двух стран

Ранее, 5 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Xоссейном Амиром Абдоллахианом, в рамках которой они обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Также в тот день в Москве министры подписали документ о противодействии санкциям. Переговоры прошли на встрече глав МИД прикаспийских государств — России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

В тот день информагентство Tasnim News Agency сообщило, что Раиси 7 декабря посетит столицу РФ с официальным однодневным визитом. Уточнялось, что в Москве состоятся двусторонние консультации, в том числе по экономическому взаимодействию, и будут затронуты региональные и международные вопросы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023