Президент Ирана Раиси прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 7 декабря.

Иранского лидера встретили у самолета с оркестром. Кроме того, отмечается, что президенты обсудят конфликт на Ближнем Востоке и политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

Ранее, 5 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Xоссейном Амиром Абдоллахианом, в рамках которой они обсудили ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и перспективы возобновления имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Также в тот день в Москве министры подписали документ о противодействии санкциям. Переговоры прошли на встрече глав МИД прикаспийских государств — России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

В тот день информагентство Tasnim News Agency сообщило, что Раиси 7 декабря посетит столицу РФ с официальным однодневным визитом. Уточнялось, что в Москве состоятся двусторонние консультации, в том числе по экономическому взаимодействию, и будут затронуты региональные и международные вопросы.