Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

Страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое сменит действовавшее с 2019 года временное соглашение. Подписание состоялось в понедельник, 25 декабря, на заседании Высшего Евразийского совета.

Действующее до настоящего времени временное соглашение о создании зоны свободной торговли между членами ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.

На церемонии документ подписали глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади.

Кроме того, на заседании обсуждались основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС в период до 2020 и 2045 годов, а также вопросы о председателе и персональном составе коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), о председательстве в органах ЕАЭС и другие темы.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Киргизия, Белоруссия и Казахстан.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси в Москве заявил, что товарооборот двух стран достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%. Он также подчеркнул тогда, что подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия.

В тот же день президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания может начать поставки автомобилей Lada в Иран с 2024 года. По его словам, переговоры с иранской стороной продолжаются. Помимо прямых продаж возможна организация крупноузловой сборки автомобилей. Соколов также отметил, что АвтоВАЗ планирует в среднесрочном плане увеличить объем экспорта до 100 тыс. автомобилей в год.