АвтоВАЗ допустил поставки автомобилей Lada в Иран в 2024 году

АвтоВАЗ может начать поставки автомобилей Lada в Иран с 2024 года. Об этом 7 декабря сообщил президент компании Максим Соколов.

«Готовые автомобили могут быть в следующем году», — сказал он на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, переговоры с иранской стороной продолжаются. Помимо прямых продаж также возможна организация крупноузловой сборки автомобилей.

«Делегация еще не вернулась, новости получаем, как горячие пирожки. Иран будет одним из важных направлений и с точки зрения прямого экспорта автомобилей, и экспорта машинокомплектов для их последующей сборки», — сказал Соколов.

Он также отметил, что АвтоВАЗ планирует в среднесрочном плане увеличить объем экспорта до 100 тыс. автомобилей в год.

Ранее, 27 июля, Соколов рассказал, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте. По его словам, площадка может стать транспортно-логистическим хабом для всего Африканского континента.

20 июля Соколов сообщал, что АвтоВАЗ может начать поставки Lada в Эфиопию. Он отметил, что автозавод активно ведет переговоры с Эфиопией по организации экспорта и сборке данной автомобильной модели.

Ранее, 12 июня, гендиректор АвтоВАЗа рассказал, что компания собирается в 2023 году экспортировать до 15 тыс. автомобилей Lada. В 2024 году планируется экспортировать около 50 тыс. автомобилей.