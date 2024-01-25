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The Times узнала о намерении однопартийцев Сунака добиться его отставки

The Times: группа однопартийцев премьера Британии хочет добиться его отставки
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Фото: Global Look Press/Li Ying
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В Великобритании часть депутатов правящей Консервативной партии намерена добиться отставки премьер-министра страны Риши Сунака до парламентских выборов с целью остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции. Об этом накануне, 24 января, сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

«Группа мятежников базируется в центре Лондона. Говорят, что они работают примерно с десятью депутатами от консерваторов и готовят планы отстранить Сунака от должности», — пишет издание.

В эту группу входит в том числе бывшая глава МВД страны Суэлла Браверман. По информации источника газеты, она также уверена в необходимости нового премьер-министра.

Противники Сунака убеждены, что в мае консерваторов ожидает череда сокрушительных результатов на местных выборах, передает издание. В связи с этим они намерены за три месяца найти поддержку среди достаточного числа парламентариев от Консервативной партии, чтобы начать внутрипартийную борьбу. При этом отмечается, что в правительстве не верят в победу над Сунаком.

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В декабре данные опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov, показали, что рейтинг одобрения деятельности британского премьера достиг рекордно низкой отметки — минус 49, упав сразу на 10 пунктов на месяц. 70% участников опроса негативно отозвались о Сунаке, при этом положительного мнения о нем на тот период придерживался лишь 21% опрошенных.

Риши Сунак занял пост лидера правящей Консервативной партии и премьера Великобритании 24 октября 2022 года. На следующий день он официально вступил в должность, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.

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