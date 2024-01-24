Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ

Посол Москвы в Багдаде Эльбрус Кутрашев в среду, 24 января, рассказал «Известиям» о том, как, находясь в Ираке, россияне смогут проголосовать на выборах президента России.

Он сообщил, что в стране будет открыто всего три избирательных участка.

«Участка у нас будет три. Посольство в Багдаде и генконсульства, соответственно, в Эрбиле и Басре. К выборам мы подходим, естественно, как к важнейшему мероприятию», — отметил посол, добавив, что для российских граждан в Ираке будут обеспечены все возможные условия, чтобы они могли проголосовать.

Кроме того, он сообщил, что россияне, работающие на специальных объектах, смогут проголосовать не покидая своих закрытых городов.

«Категория, которая будет голосовать и которой мы и уделим больше внимания, — это россияне, которые работают по контракту на объектах здесь, в первую очередь на нефтяных. Естественно, мы не будем от них ожидать, чтобы они оставили свои охраняемые городки и потянулись в Багдад, чтобы проголосовать. Мы сами к ним приедем. Организовано выездное голосование», — заявил он.

Дипломат также рассказал, что ранее сам был членом участковых избиркомов и дважды — председателем избирательных комиссий.

«У нас сотрудники с опытом проведения голосования за рубежом. Я сам был много раз членом участковых избирательных комиссий, дважды был председателем, дело несложное, просто к нему надо подойти четко, аккуратно, предусмотреть все возможные нюансы», — сказал Кутрашев.

В качестве примеров таких нюансов он назвал давление со стороны Запада и вопрос физической безопасности голосующих на фоне высокого уровня террористической угрозы в стране.

«У нас в Ираке нет недоброжелателей. Диаспора, которая у нас тут находится, она не подвержена воздействию информационно-пропагандистскому западных антироссийских кругов. Нам просто надо думать о физической безопасности в контексте высокого уровня террористический угрозы», — отметил посол.

Он указал при этом на то, что иракские власти настроены пресечь любые возможные провокации.

Ранее в этот же день глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком направил приглашения для наблюдения на выборах президента России в 95 стран, в статусе международных наблюдателей на выборах выступят до тысячи человек. Памфилова отметила, что Центризбирком наблюдает очень высокий интерес к предстоящим выборам президента РФ.

Также в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что РФ от имени Совфеда направила большое количество приглашений иностранным наблюдателям на выборы президента РФ и заинтересована в их присутствии. Она отметила, что предвыборный период традиционно является временем для активного общественного диалога, и задача сенаторов — создать для этого все условия.

11 января Памфилова рассказала, что в президентской избирательной кампании в России на данном этапе участвуют 11 человек. Она пояснила, что восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самовыдвижения. За день до этого сообщалось, что в Центральный избирательный штаб в Гостином дворе кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ. В штабе уточнили, что сбор и проверка подписей по всей стране продолжаются.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.