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Детям из Белгородской области продлят отдых в лагерях под Пензой и Калугой

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Детям из Белгородской области продлят отдых в оздоровительных лагерях Пензенской и Калужской областей на фоне неспокойной оперативной обстановки в регионе. Об этом 24 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Проговорил со своими коллегами, с губернаторами Олегом Мельниченко и Владиславом Шапшой — губернаторами Пензенской и Калужской областей. Они, конечно, согласились, поэтому сейчас готовимся к продлению», — рассказал Гладков в социальной сети «ВКонтакте».

Он также отметил, что большое количество родителей просили организовать в лагерях еще одну смену на три недели. Однако только в Пензенской и Калужской областях набралось необходимое количество школьников для проведения полноценной смены. Поэтому дети, отдыхающие в других регионах, смогут переехать в лагеря Калужской и Пензенской областей.

«Но это будет отдельный разговор с каждой семьей, и решение ваше, уважаемые родители», — уточнил глава региона.

«Звучала сирена, было страшно, мы прятались в коридоре…»
Дети из Белгорода отправились на зимний отдых в другие регионы

Ранее, 11 января, дети из Белгородской области прибыли в оздоровительные лагеря Воронежской области. Тогда корреспондент «Известий» Антон Золотницкий показал, как дети обустроились на новом месте. Также он отметил, что другие группы из Белгородской области ждут в Ярославской, Липецкой и Тамбовской областях, напомнил корреспондент.

Еще две группы из более чем 300 детей отправились в лагеря Воронежской и Калужской области 10 января.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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