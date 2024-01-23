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Сунак заявил о действиях Великобритании по недопущению поставок оружия хуситам

Сунак: Британия примет действия по недопущению поставок оружия хуситам
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Фото: ТАСС/AP/Stefan Rousseau
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Великобритания вместе с союзниками будет предпринимать действия для пресечения поставок оружия йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак на выступлении в палате общин британского парламента 23 января.

«Мы должны положить конец незаконному потоку оружия ополченцам-хуситам. Ранее мы перехватывали поставки оружия в регионе, в том числе тех компонентов, которые используются хуситами сегодня. Обеспечение морской региональной безопасности приобретает большое значение», — сообщил он. Трансляция выступления велась на YouTube-канале CNN-News18.

Это предполагает тесное сотрудничество с союзниками и партнерами с целью нарушить и остановить поставки вооружений и их компонентов, подчеркнул премьер-министр Соединенного Королевства.

Сунак также объявил, что в ближайшие дни Британия сообщит о введении новых санкций против хуситов.

«Мы тесно сотрудничаем с США по этому вопросу и планируем объявить о новых санкционных мерах в ближайшие дни», — заключил он.

По его словам, Лондон готов использовать наиболее эффективные средства, которые есть в их распоряжении, чтобы прекратить финансирование атак хуситов.

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Йеменские хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года. Они осуществляют атаки в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания ударили по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что США и Великобритания заплатят за это нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

23 января сообщалось об ударах Великобритании и США по объектам хуситов. Министерство обороны Великобритании подтвердило атаку истребителей «Тайфун» Военно-воздушных сил страны по военным базам хуситов в Йемене. По словам Шэппса, нападения хуситов на корабли в Красном море продолжаются, а это угрожает мировой торговле. Он подчеркнул, что действия США и Великобритании несут исключительно оборонительный характер.

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