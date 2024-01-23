Минобороны Великобритании подтвердило новые удары по объектам хуситов

Министерство обороны Великобритании подтвердило атаку истребителей «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) страны по военным базам хуситов в Йемене. Об этом заявил глава ведомства Грант Шэппс в соцсети X (ранее Twitter) в понедельник, 22 января.

«Сегодня вечером четыре «Тайфуна» Королевских воздушных сил вместе с силами США нанесли второй раунд высокоточных ударов по военным объектам хуситов», — написал он.

По словам Шэппса, нападения хуситов на корабли в Красном море продолжаются, а это угрожает мировой торговле. Он подчеркнул, что действия США и Великобритании несут исключительно оборонительный характер.

«Наряду с нашими текущими дипломатическими усилиями мы продолжим поддерживать региональную стабильность на Ближнем Востоке, работая рука об руку с нашими партнерами-единомышленниками», — резюмировал министр обороны Великобритании.

23 января об ударах Великобритании и США по объектам хуситов сообщил телеканал Al Arabiya. Сообщалось, что это последний шаг по противодействию нападениям на суда в Красном море.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы с ноября 2023 года начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

На фоне обострения ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые суда — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

В ночь на 20 января центральное американское командование также сообщало об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указывали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.