Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае рассказали о землетрясении магнитудой 7,1 в Синьцзяне
Мир
Восемь человек погибли во время трех эпизодов стрельбы в штате Иллинойс
Мир
Политолог-американист рассказал о предвыборной дилемме Байдена
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января
Мир
В бундестаге железнодорожников призвали признать бессмысленной новую забастовку
Культура
Композиторы из Германии, Греции и Хорватии выступят в Москве
Мир
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Мир
В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой
Мир
Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч
Армия
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в направлении к городу Курахово в ДНР
Мир
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Общество
В Нью-Йорке скончался участник встречи с союзниками в 1945 году Николай Зайцев
Сюжет:

Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обменялись мнениями по ряду международных сюжетов, в том числе по ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом. Встреча состоялась 22 января на полях мероприятий по линии СБ ООН, говорится на сайте российского дипведомства.

«Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, главы МИД России и Турции рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, затронули ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере и обсудили график предстоящих двусторонних встреч.

Ударными штампами: США и Израиль провоцируют Иран на войну
Почему Тегеран не спешит напрямую вступать в конфликт на Ближнем Востоке

О начале встречи Лаврова с Фиданом сообщалось ранее. Кроме того, в тот же день глава российского МИДа провел переговоры с министрами иностранных дел Индонезии, Ливана и Ирана.

Так, в разговоре с «Известиями» и.о. министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что вооруженное столкновение на Ближнем Востоке, получившее новый виток развития в октябре прошлого года с началом палестино-израильского конфликта, вышло за рамки локального. Ливанский дипломат добавил, что участие России в Совете Безопасности ООН играет ключевую роль для стабилизации обстановки в регионе.

В ночь на 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ принял участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024