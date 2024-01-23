Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обменялись мнениями по ряду международных сюжетов, в том числе по ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом. Встреча состоялась 22 января на полях мероприятий по линии СБ ООН, говорится на сайте российского дипведомства.

«Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, главы МИД России и Турции рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, затронули ход реализации ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере и обсудили график предстоящих двусторонних встреч.

О начале встречи Лаврова с Фиданом сообщалось ранее. Кроме того, в тот же день глава российского МИДа провел переговоры с министрами иностранных дел Индонезии, Ливана и Ирана.

Так, в разговоре с «Известиями» и.о. министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб заявил, что вооруженное столкновение на Ближнем Востоке, получившее новый виток развития в октябре прошлого года с началом палестино-израильского конфликта, вышло за рамки локального. Ливанский дипломат добавил, что участие России в Совете Безопасности ООН играет ключевую роль для стабилизации обстановки в регионе.

В ночь на 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ принял участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.