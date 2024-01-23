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В МИД Ливана прокомментировали риск развития конфликта на Ближнем Востоке

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Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN
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Вооруженное столкновение на Ближнем Востоке, получившее новый виток развития в октябре прошлого года с началом палестино-израильского конфликта, вышло за рамки локального. Об этом 22 января заявил в разговоре с «Известиями» и.о. министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб.

«Конфликт [на Ближнем Востоке] уже сегодня очень-очень значительный, это не локальный конфликт, который происходит в Газе и на Западном берегу, это уже масштабный конфликт, но мы надеемся, что он не станет еще больше», ― заявил министр в беседе с корреспондентом Николаем Ивановым по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Ливанский дипломат добавил, что участие России в Совете Безопасности ООН играет ключевую роль для стабилизации обстановки в регионе.

«Россия в Совбезе ООН всегда выступает за мир в Палестине ― в этом и заключается ее роль», ― отметил Абдалла Бу Хабиб.

В ходе беседы с ливанским коллегой Сергей Лавров подчеркнул, что эскалация палестино-израильского конфликта и вовлечение в него других государств региона недопустимы.

«В связи с этим была отмечена важность коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение огня в Газе и решение острых гуманитарных проблем. Подтверждена неизменная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики», ― сообщили в пресс-службе российского МИДа.

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В этот же день глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с главами МИД Индонезии, Турции и Ирана.

В ночь на 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ принял участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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