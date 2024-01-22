В МИД РФ заявили о необходимости переосмысления консульского учета

Появилась «очевидная необходимость» переосмысления консульского учета проживающих за рубежом россиян, об этом 22 января сказано в сообщении консульского департамента внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

«При том, что консульский учет изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом (его сведения, например, используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах и так далее), к настоящему времени назрела очевидная необходимость его переосмысления», — говорится в сообщении.

Действующие правила консульского учета утверждены в 2011 году. Они предусматривают фиксацию консульскими работниками базовых персональных данных по желанию самих граждан, которые намеревались поддерживать регулярную связь с Россией посредством загранучреждения.

Ранее, 19 января, сообщалось, что в РФ введут обязательный консульский учет граждан, которые проживают за рубежом. Ожидается, что будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус такой категории граждан. Норму планируют ввести к 20 июня 2025 года.