Новые правила выезда россиян за границу с декабря 2023 года: кого не выпустят

Летом 2023-го были приняты поправки, регулирующие порядок выезда и въезда в РФ. Они вступают в силу 11 декабря этого же года. Федеральным законом устанавливается перечень оснований недействительности загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта, а также сроки наступления недействительности указанных документов и требования об их изъятии. Подробности — в материале «Известий».

Новые правила выезда за границу из РФ с 11 декабря 2023-го

Закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан вступает в силу 11 декабря 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2021-м, но приняли его летом этого года. Нововведения включают в себя изменения в пользовании дипломатическими, служебными и заграничными паспортами, согласно этим изменениям паспорта могут стать недействительными в нескольких случаях. Например, если документ был утерян, изменились данные владельца, истек срок оснований на гражданство РФ.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Кроме того, если раньше велся учет только выданных загранпаспортов, то теперь в МВД будет зафиксирована информация также о недействительных. Это необходимо для того, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.

Кому запретят выезд из России

Конституция РФ позволяет гражданам свободно покидать территорию России и возвращаться обратно. Однако не все категории граждан могут беспрепятственно покидать территорию РФ. В числе россиян, которым запрещен выезд, — подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении, должники, банкроты, военнослужащие ВС РФ и федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба (выезд с разрешения руководства). Выезд из страны ограничен также гражданам:

— имеющим доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией);

— работникам ФСБ и уволенным в течение пяти лет;

— сообщившим заведомо ложные данные о себе для выезда из РФ.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Покинуть территорию РФ не смогут и те, кто были призван на срочную военную службу, а также находящиеся на альтернативной гражданской службе и мобилизованные. Таким образом, до окончания срока службы (12 месяцев — срочная и 18 месяцев — альтернативная) или мобилизации путешествие в другую страну придется отложить.

Ограничить выезд за границу должникам могут судебные приставы, в случае если задолженность гражданина выше 30 тыс. рублей. Также не выпустить из страны могут при наличии долга более 10 тыс. рублей по алиментам , в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда, а также любого другого долга от указанной суммы, который не погасили в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности.

Кроме того, запрет на выезд может быть наложен из-за требований неимущественного характера. Например, если гражданин отказывается выполнить решение суда. Однако не все должники попадают под ограничения, приставы принимают решения в индивидуальном порядке.

Узнать о наличии задолженности можно через базу Федеральной службы судебных приставов. Причем наличие документа еще не свидетельствует о том, что выезд запрещен. Уточнять информацию следует по одному из телефонов, которые указаны в разделе «Контакты».

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Какой загранпаспорт РФ недействительный

Поправки, вступающие в силу 11 декабря 2023 года, приведут к недействительности заграничного, служебного и дипломатического паспорта в случае, если:

— владелец поменял фамилию/имя/отчество/данные о дате и месте рождения;

— срок действия документа истек;

— решение о приобретении гражданства РФ прекращено или отменено.

Министерство внутренних дел РФ теперь будет вести учет действительных и недействительных паспортов.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Кто должен будет сдавать паспорт на хранение в МВД

Правительством также будет определен порядок, в котором граждане с ограничениями на выезд обязуются сдавать свои паспорта на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из России. Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.

В случае если запрет обоснован доступом к гостайне, то документ можно сдать работодателю. Должники же обязуются отдавать паспорт судебным приставам. В остальных случаях документ сдается в орган, ограничивший выезд. Загранпаспорт вернут владельцу после окончания ограничения на выезд.