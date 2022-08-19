 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Беспилотники будут следить за Запорожской АЭС из-за возможных провокаций Киева
Мир
Арестович не согласился с призывом запретить выдачу виз всем россиянам
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Гутерришем
Мир
Гутерриш заявил о готовности ООН организовать визит МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
Власти Запорожья сообщили о сбитом украинском БПЛА в районе Керчи
Мир
Пелоси после визита на Тайвань назвала его страной
Мир
ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
Госдеп США заявил о готовности обсуждать новый договор СНВ
Мир
FT узнала о призывах в ЕС к Норвегии снизить цену на экспортируемый газ
Происшествия
Системы ПВО сработали в Керчи
/

Стоп, снято с рейса: попытки незаконного вывоза денег из страны участились

Сколько рублей, долларов и евро физлица пытались «экспортировать» и куда
Фото: Getty Images/Jetta Productions Inc
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне в этом году на 21% чаще стали незаконно вывозить из страны деньги и ввозить их, рассказали «Известиям» в ФТС. С 24 февраля по 10 августа было зафиксировано почти 5 тыс. подобных случаев на общую сумму 715 млн рублей. При этом объем таких средств почти не изменился (год назад было 709 млн). Чаще всего физлица пытаются вывозить рубли, а также доллары и евро. Причиной роста нарушений стала отмена коронавирусных ограничений и введение Центробанком новых правил перевозки денег.

Скрытое становится обнаруженным

За период с 24 февраля по 10 августа этого года граждане пытались незаконно перевезти деньги через российскую границу 4917 раз, рассказали «Известиям» в ФТС. Это на 21% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в 2020-м был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег, а в 2019 году — 2844 случая.

Незаконный провоз денег регулируется Административным и Уголовным кодексами. В этом году по зафиксированным нарушениям было возбуждено 4874 административных дела и 43 уголовных.

Как подчеркнули в службе, в то же время общий объем незаконно перевозимых денег остался почти на прошлогоднем уровне — 714,6 млн рублей против 709 млн.

Стоп, снято с рейса
Рубли деньги график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Месть от купюр: россияне попытались незаконно вывезти свыше 100 млн рублей
Какой рост зафиксировала ФТС, куда прятали деньги и как изменились пути «экспорта» налички

Основная перемещаемая валюта — российский рубль, на который приходится более 30% нарушений. Также есть евро и доллары США, сказали в таможенной службе. Чаще всего из РФ деньги вывозят в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германию, а ввозят — из США, Италии, Таджикистана, а также Германии, Турции и Эмиратов.

В ФТС объясняют увеличение числа таких нарушений в этом и прошлом годах по сравнению с 2020-м смягчением коронавирусных ограничений. Также в 2022 году на рост повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования россиянами их карт в ряде стран, подчеркнули там. В службе напомнили, что наличные деньги при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или их вывозе подлежат декларированию, если они превышают сумму, эквивалентную $10 тыс. по действующему курсу. Таможенные органы руководствуются этой нормой независимо от введенного запрета на вывоз валюты и при обнаружении незадекларированных денег выше этой суммы рассматривают вопрос о привлечении людей к ответственности, заключили в ФТС.

Справка «Известий»

В России со 2 марта 2022-го действует временный запрет на вывоз из страны наличной валюты, а также денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. До этого провоз наличных денег через границу был неограничен как при вывозе из РФ, так и при ввозе. Но при перемещении через границу более $10 тыс. нужно было оформить декларацию, а более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.

Причины роста

Валютный отсчет: в странах СНГ резко вырос спрос на наличные доллары
Как россияне пытаются обойти запрет на покупку и снятие иностранных денег

Рост незаконной перевозки наличных денег обусловлен введенными в России весной этого года ограничениями, полагает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. По его словам, из-за сложностей с конвертацией и покупкой валюты, а также с переводами за границу россияне стали везти наличные за рубеж, чтобы положить их там на счет или просто обменять в нужную валюту. Поэтому вполне логично, что список стран, в которые наличные чаще всего вывозятся, совпадает с тем, откуда их ввозят, считает он.

— Также, когда ужесточается какой-то раздел законодательства, за ним начинают пристальнее смотреть силовые структуры, что выливается в рост количества фиксируемых правонарушений, — допустил эксперт.

Рост доли уголовных и административных дел связан с увеличением количества попыток вывоза денежных средств, считает советник МКА «Аронов и партнеры» Сергей Смирнов. Особо стоит обратить внимание на то, что состав уголовного и административного правонарушения образуется в момент пересечения линии красного или зеленого коридора, подчеркнул он: даже если нужно «просто что-то спросить» у сотрудников ФТС, то делать это необходимо до пересечения линии зоны таможенного контроля, потому что судебная практика в таких случаях чаще на стороне службы.

Стоп, снято с рейса
Человек с сумкой в аэропорту
Фото: Getty Images/Ariel Skelley
Наличный интерес: объем выявленного ФТС контрабандного кеша вырос в 10 раз
Сколько денег можно перевезти через границу и не нарушить закон

— Второй тонкий момент — условие в рамках ст. 200.1 УК РФ. А именно, когда лицо освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сдает наличные деньги или другие фининструменты. Тогда предусмотрено освобождение от уголовной ответственности при отсутствии иного состава преступления, — уточнил Сергей Смирнов.

После снятия валютных ограничений есть все основания полагать, что число правонарушений снизится, уверена старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Эксперт напомнила, что по законодательству за недекларирование либо недостоверное указание физлицом суммы денег, перемещаемых через границу (ст. 16.4 КоАП РФ), предусмотрен административный штраф. Его размер может составить от одной второй до двукратной суммы неуказанных средств или денежных инструментов.

Вывоз денег

Она также указала, что уголовное наказание предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег и лишение свободы или принудительные работы на срок до двух лет. Полина Гусятникова добавила: за те же действия, совершенные в особо крупном размере, полагается штраф от десятикратной до 15-кратной суммы и ограничение свободы до четырех лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022