Стоп, снято с рейса: попытки незаконного вывоза денег из страны участились

Россияне в этом году на 21% чаще стали незаконно вывозить из страны деньги и ввозить их , рассказали «Известиям» в ФТС. С 24 февраля по 10 августа было зафиксировано почти 5 тыс. подобных случаев на общую сумму 715 млн рублей. При этом объем таких средств почти не изменился (год назад было 709 млн). Чаще всего физлица пытаются вывозить рубли, а также доллары и евро. Причиной роста нарушений стала отмена коронавирусных ограничений и введение Центробанком новых правил перевозки денег.

Скрытое становится обнаруженным

За период с 24 февраля по 10 августа этого года граждане пытались незаконно перевезти деньги через российскую границу 4917 раз , рассказали «Известиям» в ФТС. Это на 21% чаще, чем за аналогичный период прошлого года . Для сравнения: в 2020-м был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег, а в 2019 году — 2844 случая.

Незаконный провоз денег регулируется Административным и Уголовным кодексами. В этом году по зафиксированным нарушениям было возбуждено 4874 административных дела и 43 уголовных .

Как подчеркнули в службе, в то же время общий объем незаконно перевозимых денег остался почти на прошлогоднем уровне — 714,6 млн рублей против 709 млн .

Основная перемещаемая валюта — российский рубль, на который приходится более 30% нарушений. Также есть евро и доллары США , сказали в таможенной службе. Чаще всего из РФ деньги вывозят в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германию, а ввозят — из США, Италии, Таджикистана, а также Германии, Турции и Эмиратов .

В ФТС объясняют увеличение числа таких нарушений в этом и прошлом годах по сравнению с 2020-м смягчением коронавирусных ограничений . Также в 2022 году на рост повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования россиянами их карт в ряде стран , подчеркнули там. В службе напомнили, что наличные деньги при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или их вывозе подлежат декларированию, если они превышают сумму, эквивалентную $10 тыс. по действующему курсу. Таможенные органы руководствуются этой нормой независимо от введенного запрета на вывоз валюты и при обнаружении незадекларированных денег выше этой суммы рассматривают вопрос о привлечении людей к ответственности , заключили в ФТС.

Справка «Известий» В России со 2 марта 2022-го действует временный запрет на вывоз из страны наличной валюты, а также денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. До этого провоз наличных денег через границу был неограничен как при вывозе из РФ, так и при ввозе. Но при перемещении через границу более $10 тыс. нужно было оформить декларацию, а более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.

Причины роста

Рост незаконной перевозки наличных денег обусловлен введенными в России весной этого года ограничениями , полагает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. По его словам, из-за сложностей с конвертацией и покупкой валюты, а также с переводами за границу россияне стали везти наличные за рубеж, чтобы положить их там на счет или просто обменять в нужную валюту. Поэтому вполне логично, что список стран, в которые наличные чаще всего вывозятся, совпадает с тем, откуда их ввозят , считает он.

— Также, когда ужесточается какой-то раздел законодательства, за ним начинают пристальнее смотреть силовые структуры, что выливается в рост количества фиксируемых правонарушений , — допустил эксперт.

Рост доли уголовных и административных дел связан с увеличением количества попыток вывоза денежных средств, считает советник МКА «Аронов и партнеры» Сергей Смирнов. Особо стоит обратить внимание на то, что состав уголовного и административного правонарушения образуется в момент пересечения линии красного или зеленого коридора , подчеркнул он: даже если нужно «просто что-то спросить» у сотрудников ФТС, то делать это необходимо до пересечения линии зоны таможенного контроля , потому что судебная практика в таких случаях чаще на стороне службы.

Стоп, снято с рейса Фото: Getty Images/Ariel Skelley

— Второй тонкий момент — условие в рамках ст. 200.1 УК РФ. А именно, когда лицо освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сдает наличные деньги или другие фининструменты . Тогда предусмотрено освобождение от уголовной ответственности при отсутствии иного состава преступления, — уточнил Сергей Смирнов.

После снятия валютных ограничений есть все основания полагать, что число правонарушений снизится , уверена старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Эксперт напомнила, что по законодательству за недекларирование либо недостоверное указание физлицом суммы денег, перемещаемых через границу (ст. 16.4 КоАП РФ), предусмотрен административный штраф. Его размер может составить от одной второй до двукратной суммы неуказанных средств или денежных инструментов .