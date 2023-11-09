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Кого могут не выпустить за границу в 2023 году — полный список

Россиян с долгами более 10 тыс. рублей могут не выпустить за границу
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Ни одному путешественнику не хочется столкнуться с ситуацией, когда в аэропорту его не допустят к посадке в самолет. Виной тому могут быть долги гражданина, его профессия или особый статус. К сожалению, в такой ситуации средства вернуть, как правило, уже не получится, поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы не совершить ошибок. «Известия» рассказывают, какие факторы могут помешать гражданину покинуть пределы РФ.

Кому запрещено выезжать за границу в России в 2023 году

Как правило, все запреты носят временный характер — сроки зависят от характера ограничений. Выезд за границу невозможен для:

  • допущенных к гостайне — до пяти лет со дня последнего ознакомления со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями. В некоторых случаях срок могут продлить до 10 лет по решению межведомственной комиссии по защите гостайны;
  • призванных на военную или гражданскую службу — до окончания ее срока;
  • с сентября 2022 года — мобилизованных;
  • подозреваемых и обвиняемых в рамках уголовных дел — до вынесения оправдательного приговора;
  • осужденных — до конца срока;
  • граждан с задолженностью — на срок шесть месяцев (с возможностью последующего продления);
  • банкротов с суммой долга от 500 тыс. рублей, который они не выплачивают более трех месяцев;
  • тех, кто сообщил о себе заведомо ложные сведения — на срок не более месяца;
  • сотрудников ФСБ — на весь период службы и до пяти лет со дня увольнения;
  • несовершеннолетних детей. Подробнее о правилах выезда детей за границу — в специальном материале «Известий».

Кого могут не выпустить за границу за неуплату долгов в 2023 году

Ограничить выезд за границу могут судебные приставы, если задолженность составляет свыше 30 тыс. рублей. Также не выпустить из страны могут при наличии долга более 10 тыс. рублей по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда, а также любого другого долга от указанной суммы, который не погасили в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности.

Также запрет на выезд может быть наложен из-за требований неимущественного характера. К примеру, если гражданин отказывается выполнить решение суда.

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При этом под ограничения попадают не все должники — приставы принимают решение в индивидуальном порядке в зависимости от размера задолженности и положения должника. При этом госслужащие, исполняющие решение суда, обязаны уведомлять должников о запрете на выезд. Это делается в форме отправки копии постановления по почте или в виде уведомления на портале Госуслуг.

В случае с гражданами, проходящими процедуру банкротства, запрет на выезд также не вводится во всех случаях. Для этого кредиторы должны обратиться в суд с соответствующим ходатайством и обосновать ограничения.

Прекращением процедуры банкротства считается один из следующих исходов:

  • должник вновь становится платежеспособным;
  • кредиторы отказались от заявленных требований;
  • требования кредиторов удовлетворены;
  • требования кредиторов признаны необоснованными;
  • кредитор и должник заключили мировое соглашение.

Подробнее о процедуре внесудебного банкротства через МФЦ можно узнать в материале «Известий» — какие изменения были введены в 2023 году и в чем отличия от судебного банкротства.

Как узнать о запрете на выезд за границу в 2023 году

Узнать о наличии задолженности можно через базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Причем наличие документа еще не свидетельствует о том, что выезд запрещен. Уточнять информацию нужно по одному из телефонов, которые указаны в разделе «Контакты».

Как узнать о наличии судебной задолженности — объясняют «Известия» в своем специальном материале.

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