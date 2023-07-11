Запрет на выезд за границу в 2023 году — что это такое и как его снять

Согласно Конституции России, у граждан есть право свободно покидать пределы страны и возвращаться обратно. Однако в некоторых случаях путешествие в другое государство невозможно. О том, почему может быть наложен запрет на выезд за границу и как его снять, читайте в материале «Известий».

Запрет на выезд за границу в 2023 году — основания

В законодательстве четко прописаны все случаи, в которых может быть наложен запрет на выезд за границу. Попасть под него могут как граждане РФ, так и иностранцы, а также лица без гражданства.

Покидать пределы страны нельзя тем, кто допущен к государственной тайне. Существует три типа засекреченной информации: секретная, совершенно секретная и сведения особой важности. Действие запрета распространяется на лиц, которые имеют доступ к данным из двух последних категорий. Им запрещено выезжать за границу в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией. При этом по решению межведомственной комиссии этот срок может быть продлен, но максимум до 10 лет.

Выехать из России не смогут и те, кого призвали на срочную военную службу. Это ограничение касается также лиц, находящихся на альтернативной гражданской службе, и мобилизованных граждан. Таким образом, до окончания срока службы (12 месяцев — срочная и 18 месяцев — альтернативная) или мобилизации путешествие в другую страну придется отложить.

Невыездными также являются сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), включая тех, кто работает на гражданских должностях. Ограничение действует всё время работы и до пяти лет после увольнения.

Покинуть страну не смогут подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении. Для этого следователю нужно подать соответствующее ходатайство в суд. Запрет действителен до вынесения оправдательного или обвинительного приговора. Осужденные по уголовным делам также не имеют права выезжать за границу, даже если осуждение является условным.

Посетить другое государство не получится и у тех, кто указал заведомо ложные сведения о себе при оформлении выездных документов. Это ограничение действует в течение месяца и распространяется на страны, для поездки в которые не нужен загранпаспорт (Казахстан, Армения, Белоруссия и др.).

Кроме того, возможность выехать за границу могут потерять должники и банкроты.

Запрет на выезд за границу в 2023 году — за долги

Наличие долгов — это самая частая причина отказа в выезде за границу. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на начало 2023 года невыездными по этой причине стали 8 млн россиян.

Само по себе наличие задолженности не лишает человека права на посещение другой страны. Чтобы ограничение вступило в силу, взыскатель обязан предоставить исполнительный документ по своим требованиям (судебный акт или приказ, нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов и т.д.), а сам долг должен быть признан в суде.

При этом должно быть соблюдено хотя бы одно из следующих условий:

долг по требованиям о взыскании алиментов, выплат по потере кормильца, возмещении ущерба здоровью, имуществу или компенсации морального вреда вследствие преступления составляет более 10 тыс. рублей;

задолженность по любым другим требованиям составляет более 30 тыс. рублей;

в исполнительном документе есть требования неимущественного характера, например о выселении должника, передаче ребенка, восстановлении в должности после незаконного увольнения и т.д.

Запрет устанавливается судебным приставом. Соответствующее решение может быть вынесено по его инициативе или по заявлению взыскателя.

Если человек попал под ограничение на выезд из страны, его должны уведомить об этом, отправив по почте копию постановления или через портал «Госуслуги». Ограничение действует в течение полугода, после этого пристав может его продлить.

Поехать за границу не смогут также лица, проходящие процедуру банкротства. При этом запрет не налагается автоматически после ее начала, для этого кредитор должен подать ходатайство в суд о применении к должнику такой меры. В нем нужно обосновать необходимость запрета, например, указав, что банкрот собирается вывезти свое имущество за рубеж и продать его. Ограничение будет снято после прекращения процедуры банкротства.

Запрет на выезд за границу ребенка в 2023 году

Родитель или другой законный представитель несовершеннолетнего ребенка может установить запрет на его выезд за границу без объяснения причин, написав заявление в отделение МВД по вопросам миграции. В нем можно указать список стран, в которые запрещено вывозить ребенка.

Ограничение будет автоматически снято, когда ребенку исполнится 18 лет. Также родитель, ограничивший выезд, может отменить свое решение, написав еще одно заявление в МВД. Кроме того, второй родитель имеет право обжаловать запрет в суде и добиться его полного или временного снятия.

При этом мать, отец или другие законные представители, которые установили запрет на выезд, могут поехать с ребенком в любую страну, так как на них ограничение не распространяется.

Запрет на выезд из страны в 2023 году — как проверить

Если у человека нет долгов, он не работает в ФСБ, не служит в армии, не проходит в качестве обвиняемого или подозреваемого по уголовному делу и не осужден за уголовное преступление, то ему не о чем волноваться — запрета на выезд за границу для него не будет. Тем не менее наличие ограничений всегда можно проверить.

Узнать о задолженности или исполнительном производстве в отношении себя или другого человека можно на сайте ФССП или Федеральной налоговой службы (ФНС). Если сумма долга по алиментам или компенсации за ущерб здоровью, имуществу и моральный вред превышает 10 тыс. рублей или 30 тыс. рублей по другим обязательствам, то, скорее всего, запрет на выезд есть.

Информация о наличии ограничения на выезд из России отображается в личном кабинете на портале «Госуслуги». Также можно обратиться с официальным запросом в отделение МВД по вопросам миграции.

Запрет на выезд за границу в 2023 году — как снять

Чтобы снять запрет на выезд за границу, нужно устранить его причину. Так, должникам придется выполнить все обязательства. Ограничение также снимается при окончании или прекращении исполнительного производства. Это может произойти, если между должником и взыскателем достигнута договоренность, исполнительный документ признан недействительным или местонахождение должника не установлено.

Человек имеет право обжаловать запрет в суде, но сделать это нужно в течение 10 дней после получения уведомления об ограничении. Кроме того, можно получить временное разрешение на выезд за границу для срочного лечения, которое невозможно провести в России, для присутствия на похоронах родственника, проживавшего в другой стране, рабочей командировки или получения наследства.

Тем, кто является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, придется дождаться вынесения приговора. Запрет также снимается, если человека освободили без избрания меры пресечения, при отмене действующей меры пресечения или закрытии уголовного дела.

Сотрудникам ФСБ, лицам, проходящим военную службу или имеющим доступ к гостайне, возможность заграничного путешествия открывается только после окончания действия запрета. Однако в некоторых случаях допускается выезд с разрешения руководства. Это касается посещения родителей, живущих за границей, тяжелого состояния здоровья или смерти родственника, посещения могил родственников, лечения, получения наследства, и отчуждения имущества, зарегистрированного в другой стране.