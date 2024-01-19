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В России введут консульский учет живущих за рубежом граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России введут обязательный консульский учет граждан, которые проживают за рубежом. Это следует из утвержденного правительством страны двухлетнего плана по реализации в 2024–2025 годах концепции государственной миграционной политики, имеющегося в распоряжении «РИА Новости».

Ожидается, что будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус такой категории граждан. Выполнением займется МИД России.

Ввести эту норму предполагается к 20 июня 2025 года.

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Ранее, 5 декабря, сообщалось, что порядка 40% релокантов вернулись в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением видов на жительство в других странах. При этом власти оценивают число приехавших обратно в 50%, рекрутинговые агентства — в 25%. В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 тыс. до 330 тыс.

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