В России введут консульский учет живущих за рубежом граждан

В России введут обязательный консульский учет граждан, которые проживают за рубежом. Это следует из утвержденного правительством страны двухлетнего плана по реализации в 2024–2025 годах концепции государственной миграционной политики, имеющегося в распоряжении «РИА Новости».

Ожидается, что будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус такой категории граждан. Выполнением займется МИД России.

Ввести эту норму предполагается к 20 июня 2025 года.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что порядка 40% релокантов вернулись в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением видов на жительство в других странах. При этом власти оценивают число приехавших обратно в 50%, рекрутинговые агентства — в 25%. В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 тыс. до 330 тыс.