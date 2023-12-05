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Домашняя работа: около 40% релокантов решили вернуться в Россию

Почему граждан потянуло на родину и продолжится ли этот тренд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Порядка 40% релокантов вернулись в Россию, выяснили «Известия». Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением видов на жительство (ВНЖ) в других странах. Власти оценивают число приехавших обратно в 50%, рекрутинговые агентства — в 25%. В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 тыс. до 330 тыс. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты. И они уверены, что на фоне нехватки кадров возвращение граждан РФ — хороший знак для экономики.

Сколько релокантов вернулось в Россию

До 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Финион» (специализируется на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство). Такие данные организация получила по итогам опроса среди 2,7 тыс. действующих и потенциальных клиентов компании, интересующихся темой миграционных услуг. В целом спрос россиян на услуги оформления ВНЖ в других странах упал в десятки раз за 2023 год, добавили в «Финионе».

О том, что россияне стали возвращаться из-за рубежа, до этого уже говорили власти. В частности, в июне президент Владимир Путин заявил, что, по скромным подсчетам, в Россию решили обратно приехать 50% уехавших. Об этом также говорил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. По его оценке, половина покинувших РФ осенью 2022 года уже вернулась.

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Статистику подтверждают и данные HeadHunter. В рекрутинговой компании оценили, что в РФ приехали 26% релокантов. Это показал анализ резюме соискателей, которые сменили регион с России на другую страну в течение 2022 года, проведенный в октябре этого года. Теперь они снова поставили в качестве страны проживания РФ.

По оценке Росстата, в 2022 году из России за рубеж выбыло 668,4 тыс. человек. Таким образом, если переложить данные о проценте вернувшихся на статистику госслужбы, в страну решили приехать от 174 тыс. до 334 тыс. соотечественников. «Известия» направили запрос в Росстат.

В октябре Financial Times со ссылкой на данные исследователей из Института Европейского университета называл похожие цифры: по их данным, в РФ вернулось около 15% от 820 тыс. граждан, то есть порядка 120 тыс.

«Известия» направили запрос в МВД, а также в компании, которые занимаются помощью в оформлении ВНЖ. Так, по статистике Tranio, в 2023 году у россиян снизился спрос на покупку зарубежной недвижимости с целью оформления гражданства или вида на жительства — за 11 месяцев таких заявок поступило на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил сооснователь и управляющий партнер компании Михаил Буланов.

Как передавали СМИ, ссылаясь на данные МВД, самыми популярными странами, гражданство или ВНЖ в которых получали россияне, стали Израиль, Турция, Армения, Германия, ОАЭ, Украина, Испания, Финляндия, Казахстан, Грузия, Кипр и США.

Почему уехавшие возвращаются

Одна из главных причин возвращения сограждан — ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других государств, отмечают эксперты. Например, условия для оформления ВНЖ в Венгрии хотят изменить после февраля 2024 года, на Кипре происходит корректировка ставки НДС, а в Греции — увеличение минимальной стоимости инвестиций для получения ВНЖ, отметила директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

— В Болгарии на декабрь прошлого года для получения ВНЖ нужно было находиться в стране неделю. В январе 2023-го появилась необходимость оставаться две недели, в мае — четыре. Сейчас получение или продление вида на жительства занимает три месяца, — привел еще один пример директор «Финиона» Вячеслав Картамышев.

Также регулярно устраивают проверки, то есть приходит комиссия и выясняет, живет ли получатель ВНЖ по определенному адресу, опрашивают соседей, добавил он. По словам эксперта, похожая ситуация с ВНЖ сейчас в Армении и в Кыргызстане.

— Если есть сложности с работой, то ВНЖ, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно, в первую очередь Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных условий, — заключил Вячеслав Картамышев.

Также возвращение может быть связано с отсутствием доходов, в том числе из-за проблем с трудоустройством за рубежом, отметила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Не все уехавшие граждане могли продолжать трудиться удаленно или переехали по предложению работодателя — иностранной компании, сказала она.

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В России растут зарплаты для опытных специалистов в целом ряде отраслей, в особенности в сферах высоких технологий, искусственного интеллекта, ИТ, отметила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Поэтому многие релоканты, столкнувшиеся со снижением качества жизни за рубежом, предпочли возвратиться, чтобы найти высокооплачиваемую работу тут, сказала она.

На фоне низкой безработицы и нехватки кадров возвращение граждан РФ — хороший знак для экономики, полагает Антонина Левашенко из РАНХиГС. При этом речь в первую очередь идет о высококвалифицированных специалистах: потребность в рабочей силе вполне может закрываться и за счет трудовых мигрантов, считает она.

Подстегнуть возращение могут сложности с интеграцией в жизнь общества на чужбине, а также денежные вопросы. Если уехавший стал нерезидентом, то он обязан подать налоговую декларацию по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 30%, а не 13%, напомнила Юлия Финогенова. Кроме того, в стране релокации он уплачивает сборы по принятым там ставкам (так, аналог НДФЛ в Грузии и Армении, например, составляет 20%, а в Турции — от 15 до 40% в зависимости от уровня дохода), привела она цифры.

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