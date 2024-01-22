Парковка на 50 участках улиц Москвы стала платной
В зону платной уличной парковки в Москве вошли 50 участков улиц, с 22 февраля список пополнит еще 31 участок. Об этом столичный дептранс сообщил в своем Telegram-канале 22 января.
Эти же участки по согласованию с муниципальными депутатами вошли в зону резидентных разрешений. Жители указанных домов могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно.
В зону платной парковки в том числе вошли участок ул. Академика Королева, ул. Кондратюка, ул. Угрешская, участок Третьего транспортного кольца (ТТК), Нахимовского проспекта, Севастопольского проспекта, ул. Обручева, Балаклавского проспекта, проспекта Андропова и других. Платными стали 0,48% мест от общего числа на улично-дорожной сети Москвы, отметили в дептрансе.
«Платные парковки помогут разгрузить улицы, а также уменьшить число нарушений правил остановки и стоянки, уменьшить время приезда экстренных служб на вызовы, увеличить оборачиваемость парковочных мест. Это значит, что на одном месте за день сможет припарковаться больше автомобилей», — подчеркнули в департаменте.
В 2023 году в Москве по решению антитеррористической комиссии на спецстоянки было отправлено более 3,7 тыс. автомобилей без госномеров, сообщал ранее в январе столичный дептранс. Автомобили марки BMW составили 10% от общего объема эвакуированных машин без номеров.
Также стало известно, что за год в Москве судебные приставы арестовали 28 автомобилей из-за неуплаты штрафов за неправильную парковку. Сумма задолженности всех нарушителей составила 6,8 млн рублей.