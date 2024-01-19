Кресельная защита: в России выросло число ДТП с детьми

В России увеличилось количество аварий с участием детей. В подавляющем большинстве случаев несовершеннолетние гибнут и получают ранения в ДТП из-за беспечности собственных родителей, которые нарушают ПДД и забывают о необходимости использования детских кресел в автомобиле, отмечают в Госавтоинспекции. Как обеспечить безопасность ребенка в машине — выясняли «Известия».

Печальная статистика

В прошлом году, по предварительны данным, на российских дорогах произошло 17 184 ДТП с участием детей, что на 8,4% больше показателей 2022 года. В этих происшествиях погибли 607 несовершеннолетних (+11%) и почти 18,8 тыс. получили ранения (+8,2%). Об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич. Он отметил, что 66% погибших в авариях детей являлись пассажирами транспортных средств, 20% — это дети-пешеходы, и 14% — это подростки, управлявшие автомобилем, мопедом или мотоциклом.

— В девяти из десяти случаев дети погибли в легковых машинах, в 72% — из-за нарушения ПДД водителями, непосредственно перевозящими детей. К сожалению, часто такие происшествия происходят по вине родителей, родственников ребенка — тех, кто в первую очередь обеспечивает их безопасность, — отметил Сергей Хранцкевич.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

По данным Госавтоинспекции МВД РФ заметный рост показателей аварийности с участием детей-пассажиров по итогам прошлого года зафиксирован в республиках Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Татарстан, Северная Осетия, Чувашия, Пермском крае, а также в Иркутской, Калужской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях.

По словам Сергея Хранцкевича, в подавляющем большинстве случаев дети-пассажиры, погибшие или пострадавшие в результат ДТП, находились в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства и не были пристегнуты ремнем безопасности. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских кресел в случае аварии на 70% снижает риск гибели среди грудничков, и на 54% — среди детей до четырех лет, отметил он.

Полковник полиции рассказал, что в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено более 655 тыс. административных материалов, связанных с нарушением правил перевозки детей. При этом основной задачей ведомства является не наказание водителей, которые забывают о необходимости использования детского кресла, а профилактика и предупреждение таких нарушений, подчеркнул Сергей Хранцкевич. По его словам, в прошлом году совместно с Минпросвещения и другими министерствами и ведомствами было проведено множество мероприятий по профилактике ДТП с детьми, более 36 тыс. таких мероприятий провели непосредственно сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Мы видим, что дети знают, как их должны перевозить в автомобиле взрослые. Но, к сожалению, не всегда ребенок может сказать родителям, что не поедет в машине без детского кресла, — отметил Хранцкевич.

Он отметил, что по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ряду министерств и ведомств были даны поручения, касающиеся детской безопасности. В частности, рассматривается вопрос об использовании части «материнского капитала» для приобретения детских кресел. Одновременно с этим, готовятся предложения по ужесточению требований к таким устройствам. В регионах прорабатывается возможность их проката или аренды, в том числе и на безвозмездной основе.

Со своим — дешевле

Последнее предложение уже реализуется во многих роддомах и перинатальных центрах по всей стране, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Во многих роддомах при выписке в случае необходимости может быть бесплатно предоставлено детское кресло, чтобы первая поездка малыша прошла максимально безопасно. Главное условие — вернуть потом это кресло в роддом, — отметила депутат. По ее словам, число роддомов, где доступна такая услуга, будет увеличиваться.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Татьяна Буцкая также рассказала о том, что депутаты и основные агрегаторы такси договорились о том, что в случае, когда оформляется заказ по тарифу «детский», но при этом родители используют свое детское кресло, стоимость поездки будет автоматически уменьшена до обычного тарифа.

— Автомобилей такси с креслами и водителей, которые прошли соответствующую подготовку и работают по тарифу «детский», пока достаточно мало. Именно этим объясняется его более высокая стоимость. Поэтому при использовании своего детского кресла, к которому уже привык ребенок, родителям не придется переплачивать за поездку, — отметила она.

При этом, как рассказал начальник управления развития таксомоторных перевозок столичного Дептранса Сергей Алексюк, сейчас готовятся поправки в КоАП РФ, которые предполагают введение штрафов для перевозчиков и агрегаторов такси в случае, если при заказе было указано, что поедет ребенок, но при этом был подан автомобиль без детского кресла.

Долой фальсификат

Серьезной проблемой, влияющей на безопасность ребенка при поездках на автомобилей, является большое количество на рынке детских кресел, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям и не имеющим необходимых сертификатов, отметил замруководителя Росстанадарта Александр Кузьмин. По его словам, за последние несколько лет в рамках добровольных отзывов, а также по результатам произведенных испытаний было отозвано более 4 тыс. детских кресел. Чаще всего подобные устройства встречаются на маркетплейсах, подчеркнул он.

— Мы ведем активную работу по очищению рынка от суррогатных детских кресел. На законодательном уровне этот вопрос сейчас решен, — заявил замруководителя Росстанадарта.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Согласно опросу потребителей, проведенного Роскачеством, большинство людей, выбирающих детское кресло, рассчитывают потратить на него не более 5 тыс. рублей, отметила замглавы этого ведомства Елена Саратцева. При этом средняя стоимость такого устройства, отвечающего всем предъявляемых к нему требованиям сейчас составляет около 7,5 тыс. рублей, подчеркнула она.

— У нас есть договоренность с основными маркетплейсами о том, что, если продавец выставляет на площадку детское кресало без необходимых сертификатов, маркетплейс будет вставлять ему внутренний штраф, — рассказала Елена Саратцева.