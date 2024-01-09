Педаль в лед: кто ответит за массовое ДТП на трассе М-11

Пострадавшие в массовом ДТП в Новгородской области могут обратиться с гражданскими исками против компании, ответственной за эксплуатацию трассы М-11, — и суд с большой долей вероятности встанет на их сторону, указали опрошенные «Известиями» юристы. Сейчас по этому происшествию возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД. То есть вину могут возложить как на владельца трассы — ГК «Автодор», так и на водителя автомобиля, который спровоцировал массовую аварию. Обе эти версии называют и автомобильные эксперты — они указывают и на вероятное нарушение скоростного режима, и на конструкцию дороги, которая может способствовать массовым заторам.

Неправильные покрышки

Летние шины на автомобиле Chery могли стать основной причиной массового ДТП, которое произошло 8 января на 526-м км платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, полагают в Следственном комитете по Новгородской области.

«По предварительным данным, на автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в ДТП попали 66 автомобилей, пострадали 19 человек, четверо из них скончались.

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГИБДД

СК установил, что Chery управлял 70-летний житель Коврова. Он потерял управление, машина ударилась в металлическое ограждение трассы, после чего столкнулась в другими машинами. Самого водителя после этого заблокировало в салоне.

Компания «Автодор» (владелец этого участка трассы М-11) заявила, что основными причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения и сильная метель, снижавшая видимость на дороге до 50–70 м.

«Учитывая тяжелые погодные условия, еще в 13 часов 8 января, почти за 2 часа до аварии, на информационные табло была выведена информация с рекомендуемым скоростным режимом 70 км/ч», — говорится в ответе организации на запрос «Известий».

В тот день на М-11 работали 142 единицы дорожной техники, было израсходовано более 2,5 тыс. т противогололедных материалов, указали в организации.

Но пострадавшие рассказали «Известиям», что 8 января дорога была скользкой и избежать столкновения было невозможно.

Фото: МЧС РФ

— Дорога была почищена, но голый лед, он был не посыпан, и как раз еще начал идти снежок, — рассказал Александр Артемов, чья машина попала в ДТП.

Кроме того, ситуацию усугубляла метель.

— Мы даже сами не поняли, что это было. Мы начали резко тормозить, — рассказала одна их пострадавших в ДТП.

По словам этой женщины, за рулем был ее отец. Он увидел фуру, которую развернуло на трассе, и успел затормозить, но машины, следовавшие за ним, столкнулись. Отец девушки покинул салон и выбежал на дорогу, подавая водителям сигналы, что дальше ехать нельзя.

— Я ехал по левой полосе. Увидел машину впереди себя, это была белая Haval. Начал тормозить, — поделился подробностями еще один пострадавший. — Тормозной путь, естественно, долгий. У меня сработала ABS. Я уже понимал секунды за три или за пять, что я столкнусь. Прижался к обочине, прочертил левым крылом — старался заглушить скорость, столкнулся всё равно с машиной, ее немножко откинуло вправо.

Фото: РИА Новости/ГИБДД МВД РФ

Дорога или водитель

Трасса М-11 «Нева» была построена в ноябре 2019 года, протяженность составляет 684 км. Проезд по ней платный, и поездка от Санкт-Петербурга до Москвы обойдется водителю в 1840 рублей.

В «Автодоре» в день происшествия распространили сообщение, согласно которому пользователям, «попавшим в затор на М-11 в период ДТП, будут начислены 12 тыс. бонусных баллов».

«Это эквивалентно скидке 15% на два месяца. Оплата за участок, где произошло ДТП, с пользователей не взимается», — указали в компании.

В день ДТП Следственный комитет возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Следователи СК выясняют обстоятельства обслуживания автодороги ответственной организацией (ГК «Автодор»), в том числе ее качество и соответствие установленным нормам.

А во вторник, 9 января, Управление МВД России по Новгородской области возбудило второе уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Фото: ТАСС/МЧС России

Адвокат по уголовным делам, член международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов считает, что если пострадавшие решат обратиться в суд, то их иски будут удовлетворены.

— У меня нет сомнений, что все иски пострадавших в массовом ДТП будут удовлетворены, если будут направлены в отношении организации, — рассказал он «Известиям».

По его словам, иски могут быть поданы сразу в гражданском порядке в суд и они будут рассмотрены независимо от уголовного дела.

— Либо их можно передать следователю, и он передаст их вместе с уголовным делом в суд, — сказал адвокат. — Сумма исков неограниченна, каждый человек может заявить иск и также взыскать моральный вред.

Эксперт добавил, что в подобных ситуациях, как правило, суд встает на сторону пострадавших. Максим Калинов также полагает, что могут быть возбуждены и новые уголовные дела по этому ДТП — в отношении должностных лиц обслуживающей компании.

Но в ГК «Автодор» отметили, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля, который въехал в ограждение, «нарушил скоростной режим».

«После этого участники ДТП не покинули проезжую часть, а стали передвигаться по дороге, что стало причиной массовой аварии, — говорится в ответе компании. — Аварии на таких дорогах, как М-11, — трассах высшей категории, оснащенных всеми средствами обустройства для безопасности, — зачастую следствие неосторожности и несоблюдения водителями ПДД. Погодные условия требуют корректирующих действий от водителя на любой, даже на самой современной и безопасной дороге».

Руководитель Центра испытаний ФГУП «НАМИ», доктор технических наук Денис Загарин согласился, что причиной аварии, вероятно, стал именно человеческий фактор.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

— По видео с камер наблюдения трассы М-11 сложно сказать, была ли дорога обледенелой, проводилось ли ее обслуживание согласно зимнему регламенту содержания дорог, — рассказал он «Известиям». — Но однозначно можно отметить, что скорость автомобилей и попутный интервал между ними не соответствовали погодным условиям.

Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что ДТП могло было обусловлено конструкцией трассы.

— Данная трасса запрограммирована как смертельная ловушка на уровне проекта, — рассказал он «Известиям». — Любое происшествие на М-11 сразу же превращается в массовую аварию. Если машину разворачивает, то автомобили, которые идут сразу за ней, видят это и, в теории, могут уйти на обочину. Но на М-11 с обоих сторон отбойники — уходить просто некуда.

Как избежать трагедий

Избежать подобных ДТП можно, только соблюдая скоростной режим и интервал между автомобилями, считает Денис Загарин.

— Можно увеличить количество камер контроля скорости, но это физически затруднительно, так как длина трассы более 600 км и на каждый километр их просто не поставишь, — рассказал он.

Такого же мнения придерживается и Антон Шапарин.

— Конечно, можно установить камеры. Они снизят скорость потока автомобилей, но не смогут предотвратить разрыв шины, например. Неубранный кусок льда может развернуть машину, особенно фуру, — отметил эксперт.

Фото: МЧС РФ

Единственное решение для предотвращения подобных ситуаций — удаление правого отбойника, считает Антон Шапарин. В этом случае автомобиль в аварийной ситуации может уйти на обочину или съехать в кювет.

— Камеры — это один из инструментов инфраструктуры безопасности, но должны быть организованы обочины, технологические съезды на всем протяжении трассы, — заявил он. — Кроме того, необходимо смотреть, достаточно ли качественно обслуживается эта трасса.

Антон Шапарин подчеркнул, что спасатели должны иметь возможность оперативно подъехать к любому участку трассы. Сейчас, по его словам, в случае массового затора на М-11 они могут это сделать только на вертолете.

Как сообщили в «Автодоре», в ликвидации последствий ДТП были задействованы специалисты компании, подрядные организаций, МЧС, ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи. К работам было привлечено девять единиц спецтехники (эвакуаторы), на месте работало больше 30 сотрудников дорожных служб, три экипажа аварийных комиссаров.