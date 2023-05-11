Сетевая дисциплина: маркетплейсы обяжут ссылаться на сертификаты качества

Депутаты нашли способ подтверждать безопасность товаров в интернете: маркетплейсы обяжут давать ссылку на легальный сертификат качества продукции. Такие документы есть в реестре Росаккредитации в Сети , говорится в законопроекте, который готовят к внесению в Госдуму. Это позволит людям выбирать только безопасные изделия, уверены авторы документа. Сейчас онлайн-продавцы не предоставляют такие бумаги. В Минэкономразвития изучили проект, там признали: вопрос качества товаров в Сети актуален.

Доказать качество товара

Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая предложила обязать маркетплейсы давать ссылки на сертификаты и декларации товаров. Такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная . Это уже на практике подтвердили лабораторные исследования экспертов. Подобные бумаги находятся в онлайн-реестре Росаккредитации: легальные документы, которые служба контролирует сама . Такой законопроект уже готовят к внесению в нижнюю палату парламента, «Известия» ознакомились с ним.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Парламентарий пояснила изданию, что норма неслучайна. Депутаты «Единой России» проводили рейд, во время которого зашли в один из магазинов непродуктовой торговой сети. Они попросили продавцов показать сертификаты качества на детское автомобильное кресло. Пока персонал поднимал бумаги, проверяющие зашли на сайт торговой точки, чтобы посмотреть документы соответствия, но не нашли их , добавила Татьяна Буцкая.

— Сертификаты и декларации товаров подтверждают: продукция соответствует обязательным требованиям, она безопасная и качественная. На часть потребительских товаров производители обязаны представлять эти бумаги рознице. Ритейлеры в свою очередь такую информацию доводят до потребителя . У него должна быть возможность удостовериться, что перед ними легальный документ. Поэтому мы предлагаем обязать онлайн-розницу делать ссылку на реестр Росаккредитации, который доступен в Сети, — рассказала парламентарий.

Минэкономразвития уже изучило законопроект, решив, что поставленная проблема важна , говорится в бумагах ведомства, которые направили автору инициативы (есть у «Известий»). « Обеспечение безопасности товаров, продажа которых осуществляется в рамках электронной торговли, — актуальный вопрос », — отметили в МЭР, подчеркнув, что эта проблема требует системного решения. Министерство уже обсуждает этот вопрос вместе с Росаккредитацией .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Настроить систему

Роскачество уже предлагало рассмотреть вопрос о наличии подтверждающих документов (сертификата, декларации) непосредственно в карточке изделия, рассказала «Известиям» замглавы организации Ольга Шанаева. Для этого онлайн-продавцам рекомендовали внедрить автоматические алгоритмы проверки и интеграцию сертификатов и деклараций с реестром Росаккредитации . «Поэтому предложение размещать в описании конкретного товара ссылку на запись в реестре сертификатов и деклараций мы оцениваем положительно», — уточнила она.

Это конструктивное предложение , сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Он напомнил, что документы о соответствии качества (сертификаты или декларации) должны быть в обязательном порядке на многие товары . Например, на продукты, технику и электронику, одежду, обувь, парфюмерию, бытовую химию, мебель, товары для детей и так далее.

— Если продукция подлежит декларированию или сертификации, то ее продажа без этих документов запрещена в магазинах и онлайн-рознице , — заметил он. — Сертификат или декларация, которые доступны на сайте Росаккредитации, — это подтверждение того, что товар соответствует обязательным требованиям .

Эксперт добавил: у крупных компаний уже есть такие технические возможности, для некоторых изделий маркетплейсы добровольно используют этот подход . А значит, дополнительных затрат от агрегаторов не потребуется, ведь их информационные системы готовы к интеграции. На практике такой шаг позволит вытеснить с рынка нелегальную продукцию .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сами продавцы уверяют, что не всё так просто. Для того чтобы инициатива решила основную задачу — обеспечила качество и безопасность реализуемых товаров, — нужно провести серьезную работу, сказал «Известиям» глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

А именно: к каждому сертификату следует привязать юридические лица, которые имеют право им распоряжаться. Также понадобится вести подсчет реализованной продукции , сейчас это можно делать в системе «Честный знак», но только для тех товаров, на которые распространяется обязательная маркировка. Более того, нужна интеграция уже существующих государственных систем — Росаккредитации и «Честного знака» .