В Москве чаще всего эвакуируют BMW за отсутствие номеров

В 2023 году в Москве по решению антитеррористической комиссии на спецстоянки было отправлено более 3,7 тыс. автомобилей без госномеров. Об этом 18 января столичный дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

Автомобили марки BMW составили 10% от общего объема эвакуированных машин без номеров. В антирейтинг также попали машины марок Geely (249 случаев) и Mercedes-Benz (236 случаев).

«Припаркованные автомобили без номеров или с подложными номерами могут быть в угоне или потенциально опасны. Такие машины перемещаются на спецстоянки, где их проверяют правоохранительные органы. Если полиция не выявила ничего противоправного и авто припарковали без нарушений, владелец может бесплатно его вернуть», — указал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2023 году автоинспекторы пресекли более 154 тыс. нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам в Москве, сообщила 18 января столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. По данным ведомства, сами пешеходы за этот период совершили более 121 тыс. нарушений ПДД.