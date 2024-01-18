ГИБДД подсчитала число нарушений за непропуск пешеходов в Москве за год
В 2023 году автоинспекторы пресекли более 154 тыс. нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам в Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила 18 января в своем Telegram-канале.
При этом, по данным ведомства, сами пешеходы за этот период совершили более 121 тыс. нарушений ПДД.
«Уважаемые водители, приближаясь к пешеходному переходу, сбавьте скорость и при необходимости остановитесь, чтобы уступить дорогу пешеходу. Пешеходы, будьте предельно внимательны, не выходите на проезжую часть, не убедившись в том, что водители готовы вас пропустить», — призвали в Госавтоинспекции.
С 1 по 8 января на российских дорогах было зафиксировано более 70 ДТП, произошедших с участием водителей с признаками опьянения. Об этом 16 января рассказал заместитель главы российской Госавтоинспекции генерал-майор полиции Олег Понарьин. В Госавтоинспекции отмечают, что по сравнению с прошлыми новогодними каникулами число ДТП с участием автомобилистов с признаками опьянения значительно сократилось.
В тот же день стало известно, что Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения. В МВД отметили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».