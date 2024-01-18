В Москве новая камера начала фиксировать нарушения проезда трамвайных остановок

В Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Об этом 18 января сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Штраф за нарушение составляет 1,5 тыс. рублей.

«Чтобы проехать зону безопасно, водителям нужно следить за табло «Внимание, пассажир!». Если оно включено, нужно остановиться перед специальной разметкой или трамваем. Начинать движение можно только при отсутствии пешеходов и после того, как табло погаснет», — указали в дептрансе.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, первый такой комплекс фотовидеофиксации заработал на улице Свободы, где случались ДТП с пострадавшими пассажирами трамвая. Со временем камеры появятся и в других аварийных местах.

В дептрансе отметили, что на трамвайных остановках в Москве постепенно обустраиваются приподнятые платформы с «островками безопасности» и платформы венского типа.

В 2023 году автоинспекторы пресекли более 154 тыс. нарушений за непредоставление преимущества в движении пешеходам в Москве, сообщила 18 января столичная Госавтоинспекция. При этом, по данным ведомства, сами пешеходы за этот период совершили более 121 тыс. нарушений ПДД.