Камеры начнут штрафовать нарушителей на воде

В России планируется наделить субъекты страны правом самостоятельно расставлять на реках и каналах автоматические камеры фиксации нарушений, которые будут работать так же, как система видеофиксации нарушений автомобилистов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ) был опубликован 15 января на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как рассказали авторы законопроекта, на внутренних водных путях Москвы с 2020 года действует система мониторинга речного транспорта («АИС Москва.Река»), которая состоит из 291 камеры видеофиксации с функцией видеоаналитики и распознавания событий.

«Система позволяет не только фиксировать нарушения, но и в автоматическом режиме оформлять результаты выявленных правонарушений в строгом соответствии с требованиями КоАП по аналогии с уже действующей системой фиксации нарушений в области дорожного движения», — говорится в пояснительной записке.

При этом, как отмечают авторы законопроекта, в КВВТ понятие автоматических средств видеофиксации и механизм их применения отсутствует. Для создания правовой основы по рассмотрению дел об административных нарушениях правил плавания на внутреннем водном транспорте, а также правил движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей, выявленных камерами, необходимо внести соответствующие изменения в КВВТ — в частности, ввести новую статью, посвященную камерам, сказано в пояснительной записке.

Камеры («АИС Москва.Река») установлены в границах внутренних водных путей от моста МКАД на севере столицы до моста на юге. Общая протяженность внутренних водных путей с камерами составляет 85 км. Полученные записи передаются в Ространснадзор, в первом полугодии 2023 года количество возбужденных административных дел выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце прошлого года стало известно, что в Тульской области на трассе М-4 «Дон» камеры видеофиксации начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности. В Москве осенью прошлого года дорожные камеры начали фиксировать непристегнутых пассажиров.