Непристегнутых водителей начали фиксировать камеры на М-4 под Тулой

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» камеры фито- и видеофиксации начали фиксировать непристегнутый ремень безопасности. Об этом предупредили в региональном правительстве.

Там отметили, что камеры фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности и мотошлемов в целях профилактики аварийности и снижения тяжести последствий ДТП.

Водителям напомнили, что управление автомобилем водителем, непристегнутым ремнем безопасности, перевозка непристегнутых ремнем пассажиров, управление мотоциклом или мопедом без шлема грозят штрафом в размере 1 тыс. рублей, пишет «ТСН24».

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что в Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров.