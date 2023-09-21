В Москве дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутых пассажиров
В Москве дорожные камеры начнут следить за тем, чтобы пассажиры в автомобиле были пристегнуты во время движения. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, контролировать соблюдение правил безопасности будут 206 комплексов с нейросетью.
Штраф в размере 1 тыс. рублей получит собственник автомобиля.
«Правила дорожного движения обязывают водителей быть пристегнутыми ремнями безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров», — напомнил Ликсутов.
По его словам, около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. «Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», — заявил и.о. заммэра.