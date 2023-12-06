Как получить права на маломерное судно в 2023 году — что нужно знать

Согласно закону, права на управление транспортным средством нужны не только автомобилистам, но и водителям маломерных судов. Получить их можно после прохождения обучения и сдачи специального экзамена. О том, как это сделать, читайте в материале «Известий».

Права на маломерные суда в 2023 году — когда нужны

Права нужны далеко не для всех плавучих транспортных средств, а только для тех, которые подлежат государственной регистрации. Маломерные суда попадают в эту категорию.

Согласно Кодексу внутреннего водного транспорта РФ, маломерным считается судно длиной не более 20 м, предназначенное для одновременной перевозки не более 12 человек. При этом его вес вместе с мотором и другим оборудованием должен превышать 200 кг, а мощность двигателя — 8кВт, или 10,8 л.с.

В марте 2023 года в социальных сетях появилась информация о том, что по новым правилам придется регистрировать все лодки, независимо от их характеристик и оснащения. Однако это не так, многие лодки и катера всё еще не требуют получения прав. К ним относятся:

шлюпки и плавсредства, которые являются частью судна;

суда массой до 200 кг включительно и с двигателем менее 8 кВт, или 10,8 л.с.;

спортивные парусные суда длиной не более 9 м, на которых нет двигателей и оборудованных мест для отдыха;

беспалубные несамоходные суда длиной до 12 м.

Права на маломерные суда в 2023 году — категории прав

Права на маломерное судно выдаются с учетом типа транспортного средства и территории, на которой водитель планирует им управлять. От этого будет также зависеть состав экзамена и обучения. Поэтому, если водитель получил права на управление моторной лодкой и захотел пересесть с нее на гидроцикл, ему придется снова проходить аттестацию.

Существуют следующие категории маломерных судов:

моторные суда (катера, лодки);

парусные суда;

парусно-моторные суда;

гидроциклы;

суда особой конструкции, то есть имеющие специфические конструктивные признаки, обеспечивающие альтернативные способы движения (аэробот, амфибия, экраноплан, подводная лодка и т.д.).

Кроме того, в правах на управление маломерным судном должны содержаться сведения о разрешенных для плавания районах. Чтобы водителю стали доступны новые районы, также потребуется пройти обучение и сдать экзамен. Права можно получить для следующих районов:

ВВП — внутренние водные пути (реки, озера, водохранилища и другие водоемы, используемые для судоходства);

ВП — внутренние несудоходные водоемы;

МП — территориальные моря и внутренние морские воды России;

МПВ — морские прибрежные воды (в пределах 20 миль от берега).

Как получить права на маломерное судно в 2023 году

Права на маломерное судно могут получить лица старше 18 лет. Документы выдают после прохождения аттестации в подразделениях Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

В первую очередь необходимо пройти медкомиссию и получить справку об отсутствии противопоказаний к управлению судном. Сделать это можно в государственном или частном медучреждении, главное, чтобы у него была лицензия на соответствующие услуги. Водителю потребуется пройти терапевта, офтальмолога, нарколога и психиатра. Справка о прохождении медкомиссии действительна в течение года. Все обследования и анализы будут платными, так как они не входят в полис ОМС.

После этого нужно пройти обучение в лицензированной образовательной организации. Длительность подготовительных курсов будет зависеть от типа маломерного судна и региона плавания. Обычно они длятся от нескольких недель до трех месяцев. На обучение также придется потратиться, средняя стоимость курсов — 10–15 тыс. рублей. При этом многие из них включают только теорию, практические занятия потребуют дополнительной оплаты. Документ о прохождении обучения будет действителен в течение 10 лет.

После этого можно подавать заявление на прохождение аттестации. Сделать это можно в отделении ГИМС или онлайн на портале «Госуслуги». При заполнении важно правильно указать тип судна и район плавания, так как от этого зависят состав экзамена и категория прав, которые будут выданы по итогу. К заявлению необходимо приложить медицинскую справку или ее скан и оплатить госпошлину в размере 1,3 тыс. рублей. По желанию водитель может прикрепить дополнительные документы, например о подготовке и квалификации.

Затем водителю назначат дату, время и место проведения экзамена. В указанный день он должен прийти в отделение ГИМС с паспортом, медицинской справкой и двумя цветными фотографиями размером 3х4 без уголков.

Аттестация состоит из двух частей: теоретической и практической. Согласно новым правилам, вступившим в силу в 2023 году, оба этапа будут сопровождаться видеофиксацией. Теория сдается по билетам на компьютере или в виде бумажного теста. С содержанием билетов можно ознакомиться заранее на сайте МЧС России.

Если сдать теорию с первого раза не получилось, пересдача будет назначена не ранее чем через неделю и не позднее 30 дней с момента первой попытки. Неявка на повторный экзамен без уважительной причины считается основанием для отказа в выдаче прав. Пересдавать оба этапа можно не более двух раз, иначе процесс аттестации придется начать заново.

Результаты теоретической части действительны в течение 9 месяцев после сдачи. Практический экзамен проходит в присутствии инспектора ГИМС. Водителю нужно продемонстрировать навыки безопасного управления судном в различных ситуациях.

После успешного завершения аттестации водитель получит права. По новым правилам, они выдаются в электронном виде, однако по просьбе судоводителя могут выдать и бумажную версию — они полностью равнозначны.

Результаты экзамена будут внесены в Реестр маломерных судов, они также отразятся в личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия прав на маломерное судно — 10 лет.

Ответственность за управление маломерным судном без прав в 2023 году

Согласно закону, за управление маломерным судном без прав или передачу управления лицу, не имеющему соответствующего удостоверения, владельцу судна грозит штраф в размере 10–15 тыс. рублей.

В случае если у водителя при себе не окажется документов, подтверждающих его право на владение и управление судном, он получит предупреждение или штраф в размере 100 рублей. Те же санкции последуют при передаче управления лицу без нужных документов.

За управление маломерным судном в состоянии опьянения владельцу плавучего транспортного средства могут выписать штраф в размере от 1,5 тыс. рублей до 2 тыс. рублей. Также он может лишиться прав на срок от одного года до двух лет.

Ранее «Известия» рассказали об основных категориях водительских прав и требованиях для их получения.