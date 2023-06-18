Баловень судна: в России стали сдавать в аренду катера людям без прав ГИМС

В России набирает популярность услуга проката катеров для людей, у которых нет прав, полученных в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). За несколько тысяч рублей в час любой желающий может арендовать катер и выйти на фарватер Москвы-реки или Волги, по которым ходят большие теплоходы. Какие риски несет в себе подобный прокат и насколько законна аренда небольшого судна без прав ГИМС — в материале «Известий».

Поймали волну

Сегодня практика аренды катеров без прав ГИМС существует как минимум в двух городах России — Москве и Ярославле. Взять напрокат предлагают катера со схожими параметрами: длина — около 4 м, вместимость — до четырех пассажиров, а максимальная скорость — 30–35 км/ч. Мощность двигателя своих катеров ярославская компания не раскрывает, а ее московские коллеги указывают, что она составляет 9,9 л.с.

В столице на таком судне любой желающий может отправиться как в центр города по Москве-реке, так и в Строгино — в акваторию Строгинской и Павшинской пойм. В Ярославле же для катания предлагают реки Которосль и Волгу . Стоит отметить, что и Москва-река, и Волга в летний сезон отличаются очень плотным судоходным движением, тем не менее организаторы проката предлагают плыть туда людям, не имеющим никаких навыков управления маломерными судами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для того чтобы арендовать катер, нужно выполнить четыре простых условия: первое — предоставить российский паспорт, второе — оставить в залог 5–10 тыс. рублей. Кроме того, на место проката необходимо прибыть хотя бы за 30 минут до начала водной прогулки, чтобы пройти короткий инструктаж. Последнее условие — это трезвость катающихся и отсутствие какого-либо алкоголя на борту катера . Если все эти правила соблюдены, то арендовать катер можно в светлое время суток любого дня недели.

Тонкости проката

Как на практике выглядит услуга проката катеров без прав ГИМС, корреспондент «Известий» решил выяснить в Ярославле. Это оказалось совсем не сложно: звонок по телефону, ссылка на оплату в мессенджере — и можно выбирать одно из трех небольших судов, пришвартованных в центре города. Инструктор Олег (имя изменено) не стал проверять наличие паспорта, ограничившись залогом в 5 тыс. рублей. Еще 5 тыс. были перечислены в счет оплаты часового катания.

— В плане управления катером всё просто — есть рычаг переключения передач: три скорости вперед, одна назад, — рассказал он. — Еще есть кнопка откачки воды на случай, если она попадет в сам катер. И вам обязательно нужно будет надеть спасательный жилет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, Олег предупредил: когда два маломерных судна идут прямо или почти прямо друг на друга, они должны расходиться левыми бортами. А обгонять другие суда на судовом ходу можно только по левому борту обгоняемого. Еще одно важное правило оказалось связано с пересечением Волги: инструктор предупредил, что пересекать широкую реку можно только прямо, но не по диагонали. Олег также рассказал, где на пути есть мелкие места, от которых лучше держаться подальше, и где из воды торчат коряги, которые суда обходят стороной.

После этого речная прогулка началась. В тот выходной день стояла плохая погода (позже, уже во время прогулки, и вовсе пошел дождь), поэтому на пути не встретилось ни одного катера. В целом управление показалось интуитивно понятным. При этом руль у катера без гидроусилителя, поэтому для того, чтобы поворачивать на воде, приходится прилагать довольно значительные усилия.

Буква закона

Как говорит в беседе с «Известиями» адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, плавательные средства, которые не подлежат регистрации и для управления которыми не нужен специальный документ, такой как права ГИМС, прописаны в п. 1.1 ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ) РФ.

К таким плавательным средствам, в частности, относятся шлюпки, являющиеся принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт·ч включительно (10,88 л.с.), а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 м, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.

Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

— Специальные документы также не потребуются для управления беспалубными несамоходными судами длиной до 12 м , — отмечает эксперт.

Формально катера, которые предоставляют в аренду, подпадают под действие п. 1.1 ст. 16 КВВТ РФ, но проблема в том, что теоретически их реальные показатели могут отличаться от заявленных. К примеру, как объясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов, существует строгий порядок определения массы судна с мотором — она рассчитывается с массой наиболее тяжелого мотора, рекомендованного производителем для установки. Однако, по словам эксперта, порой с массой судна хитрят, поэтому возможен вариант, что у катера, которым управляют без прав ГИМС, она может оказаться больше разрешенных 200 кг.

— Основной вопрос всегда упирается в проверку двигателя, — объясняет Владислав Шурховецкий. — Для того чтобы выяснить, не превышает ли его мощность разрешенные 8 кВт·ч, прибывают проверяющие. А ушлые коммерсанты в этот момент зачастую просто снимают «неподходящие» двигатели с катеров.

Если выяснится, что человек арендовал судно, характеристики которого превышают разрешенные значения, ему может грозить штраф в 10–15 тыс. рублей в соответствии со ст. 11.8 КоАП РФ.

Риски аренды

Между тем правила движения на воде во многом похожи на ПДД, и за их нарушение судоводитель также может быть оштрафован. Как говорит в беседе с «Известиями» независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, размер штрафа напрямую зависит от вида нарушения правил плавания.

— К примеру, за превышение скорости, несоблюдение навигационных знаков и нарушение правил маневрирования предусмотрено взыскание в размере 500–1000 рублей, — рассказывает специалист. — А судовладелец, который не установил регистрационный номер на катер или не имеет техосмотра, будет оштрафован на 5–10 тыс. рублей.

Впрочем, самое неприятное, что может случиться на воде, — это далеко не штраф, а какое-либо происшествие. Как отмечает Алексей Тузов, отсутствие у клиентов проката опыта управления катерами повышает риски столкновений на воде. При этом, по словам Владислава Шурховецкого, если в момент аварийной ситуации судном управляло лицо, не имеющее права управления, то административную ответственность понесет как оно, так и владелец судна.

Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим

— При наступлении тяжких последствий, таких как смерть человека, речь может идти об уголовной ответственности, — предупреждает эксперт. — Но этот вопрос уже не будет существенным образом связан с наличием или отсутствием права на управление водным транспортом.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что аренда катера без капитана при отсутствии прав ГИМС — это опасное и рискованное занятие, поскольку навигация на воде и управление плавсредством требуют специальных знаний и подготовки . По словам Юрия Аванесова, правила пользования маломерными судами на водных объектах РФ утверждены приказом МЧС России № 487 от 6 июля 2020 года. Среди прочего судоводитель должен уметь читать знаки водного движения и уметь ориентироваться в темное время суток.

— Все эти правила нужно знать — их нельзя подразделять на основные и неосновные. Ведь в большинстве случаев цена ошибки на воде — это здоровье, а порой и жизнь, — заключил специалист.