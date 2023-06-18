Баловень судна: в России стали сдавать в аренду катера людям без прав ГИМС
В России набирает популярность услуга проката катеров для людей, у которых нет прав, полученных в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). За несколько тысяч рублей в час любой желающий может арендовать катер и выйти на фарватер Москвы-реки или Волги, по которым ходят большие теплоходы. Какие риски несет в себе подобный прокат и насколько законна аренда небольшого судна без прав ГИМС — в материале «Известий».
Поймали волну
Сегодня практика аренды катеров без прав ГИМС существует как минимум в двух городах России — Москве и Ярославле. Взять напрокат предлагают катера со схожими параметрами: длина — около 4 м, вместимость — до четырех пассажиров, а максимальная скорость — 30–35 км/ч. Мощность двигателя своих катеров ярославская компания не раскрывает, а ее московские коллеги указывают, что она составляет 9,9 л.с.
В столице на таком судне любой желающий может отправиться как в центр города по Москве-реке, так и в Строгино — в акваторию Строгинской и Павшинской пойм. В Ярославле же для катания предлагают реки Которосль и Волгу. Стоит отметить, что и Москва-река, и Волга в летний сезон отличаются очень плотным судоходным движением, тем не менее организаторы проката предлагают плыть туда людям, не имеющим никаких навыков управления маломерными судами.
Для того чтобы арендовать катер, нужно выполнить четыре простых условия: первое — предоставить российский паспорт, второе — оставить в залог 5–10 тыс. рублей. Кроме того, на место проката необходимо прибыть хотя бы за 30 минут до начала водной прогулки, чтобы пройти короткий инструктаж. Последнее условие — это трезвость катающихся и отсутствие какого-либо алкоголя на борту катера. Если все эти правила соблюдены, то арендовать катер можно в светлое время суток любого дня недели.
Тонкости проката
Как на практике выглядит услуга проката катеров без прав ГИМС, корреспондент «Известий» решил выяснить в Ярославле. Это оказалось совсем не сложно: звонок по телефону, ссылка на оплату в мессенджере — и можно выбирать одно из трех небольших судов, пришвартованных в центре города. Инструктор Олег (имя изменено) не стал проверять наличие паспорта, ограничившись залогом в 5 тыс. рублей. Еще 5 тыс. были перечислены в счет оплаты часового катания.
— В плане управления катером всё просто — есть рычаг переключения передач: три скорости вперед, одна назад, — рассказал он. — Еще есть кнопка откачки воды на случай, если она попадет в сам катер. И вам обязательно нужно будет надеть спасательный жилет.
Кроме того, Олег предупредил: когда два маломерных судна идут прямо или почти прямо друг на друга, они должны расходиться левыми бортами. А обгонять другие суда на судовом ходу можно только по левому борту обгоняемого. Еще одно важное правило оказалось связано с пересечением Волги: инструктор предупредил, что пересекать широкую реку можно только прямо, но не по диагонали. Олег также рассказал, где на пути есть мелкие места, от которых лучше держаться подальше, и где из воды торчат коряги, которые суда обходят стороной.
После этого речная прогулка началась. В тот выходной день стояла плохая погода (позже, уже во время прогулки, и вовсе пошел дождь), поэтому на пути не встретилось ни одного катера. В целом управление показалось интуитивно понятным. При этом руль у катера без гидроусилителя, поэтому для того, чтобы поворачивать на воде, приходится прилагать довольно значительные усилия.
Буква закона
Как говорит в беседе с «Известиями» адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, плавательные средства, которые не подлежат регистрации и для управления которыми не нужен специальный документ, такой как права ГИМС, прописаны в п. 1.1 ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта (КВВТ) РФ.
К таким плавательным средствам, в частности, относятся шлюпки, являющиеся принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт·ч включительно (10,88 л.с.), а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 м, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.
— Специальные документы также не потребуются для управления беспалубными несамоходными судами длиной до 12 м, — отмечает эксперт.
Формально катера, которые предоставляют в аренду, подпадают под действие п. 1.1 ст. 16 КВВТ РФ, но проблема в том, что теоретически их реальные показатели могут отличаться от заявленных. К примеру, как объясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов, существует строгий порядок определения массы судна с мотором — она рассчитывается с массой наиболее тяжелого мотора, рекомендованного производителем для установки. Однако, по словам эксперта, порой с массой судна хитрят, поэтому возможен вариант, что у катера, которым управляют без прав ГИМС, она может оказаться больше разрешенных 200 кг.
— Основной вопрос всегда упирается в проверку двигателя, — объясняет Владислав Шурховецкий. — Для того чтобы выяснить, не превышает ли его мощность разрешенные 8 кВт·ч, прибывают проверяющие. А ушлые коммерсанты в этот момент зачастую просто снимают «неподходящие» двигатели с катеров.
Если выяснится, что человек арендовал судно, характеристики которого превышают разрешенные значения, ему может грозить штраф в 10–15 тыс. рублей в соответствии со ст. 11.8 КоАП РФ.
Риски аренды
Между тем правила движения на воде во многом похожи на ПДД, и за их нарушение судоводитель также может быть оштрафован. Как говорит в беседе с «Известиями» независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, размер штрафа напрямую зависит от вида нарушения правил плавания.
— К примеру, за превышение скорости, несоблюдение навигационных знаков и нарушение правил маневрирования предусмотрено взыскание в размере 500–1000 рублей, — рассказывает специалист. — А судовладелец, который не установил регистрационный номер на катер или не имеет техосмотра, будет оштрафован на 5–10 тыс. рублей.
Впрочем, самое неприятное, что может случиться на воде, — это далеко не штраф, а какое-либо происшествие. Как отмечает Алексей Тузов, отсутствие у клиентов проката опыта управления катерами повышает риски столкновений на воде. При этом, по словам Владислава Шурховецкого, если в момент аварийной ситуации судном управляло лицо, не имеющее права управления, то административную ответственность понесет как оно, так и владелец судна.
— При наступлении тяжких последствий, таких как смерть человека, речь может идти об уголовной ответственности, — предупреждает эксперт. — Но этот вопрос уже не будет существенным образом связан с наличием или отсутствием права на управление водным транспортом.
Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что аренда катера без капитана при отсутствии прав ГИМС — это опасное и рискованное занятие, поскольку навигация на воде и управление плавсредством требуют специальных знаний и подготовки. По словам Юрия Аванесова, правила пользования маломерными судами на водных объектах РФ утверждены приказом МЧС России № 487 от 6 июля 2020 года. Среди прочего судоводитель должен уметь читать знаки водного движения и уметь ориентироваться в темное время суток.
— Все эти правила нужно знать — их нельзя подразделять на основные и неосновные. Ведь в большинстве случаев цена ошибки на воде — это здоровье, а порой и жизнь, — заключил специалист.