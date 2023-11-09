Категории водительских прав в 2023 году — виды, расшифровка, требования

В XXI веке практически каждый россиянин мечтает о получении водительских прав — этот документ открывает возможности для удобной транспортировки по городу, дальних путешествий по большой территории страны, грузоперевозок и выгодных профессий. Сколько категорий и подкатегорий водительских прав сейчас существует в России, какие требования необходимо выполнить для их получения — читайте в материале «Известий».

Основные категории водительских прав в 2023 году

А — мотоциклы;

В — легковые автомобили (полной массой до 3,5 т, пассажирских мест — не более 8);

С — грузовики (с полной массой более 7,5 т);

D — автобусы (пассажирских мест — более 8);

ВЕ — легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг;

СЕ — грузовики с прицепом массой более 750 кг;

DE — автобусы с прицепом массой более 750 кг;

М — мопеды и легкие квадроциклы;

TM — трамваи;

TB — троллейбусы.

Подкатегории водительских прав

А1 — легкие мотоциклы (объем мотора до 125 куб. см);

В1 — трициклы и квадрициклы (объем мотора более 50 куб. см);

С1 — легкие грузовики (с полной массой от 3,5 до 7,5 т);

С1Е — легкие грузовики с прицепом массой более 750 кг;

D1 — малые автобусы (пассажирских мест — от 8 до 16);

D1E — малые автобусы с прицепом массой более 750 кг.

Как получить новую категорию и подкатегорию водительского удостоверения

Получить новый навык не так сложно. Каждая категория в правах позволяет водителю управлять отдельными видами транспорта. Чтобы добавить еще одну, придется вновь пройти обучение в автошколе и сдать соответствующий экзамен в ГИБДД. В разных случаях содержание самого экзамена может отличаться, так как он зависит от того, какая категория уже присутствует в водительском удостоверении.

Большинство категорий водительских прав выдается с 18 лет, но существуют и исключения.

Так, права категории М выдаются с 16 лет. Категории ВЕ, СЕ и подкатегории C1E при наличии стажа более одного года по категориям B. Категории С и подкатегории С1 выдаются с 19 лет. Категории D, ТМ, ТВ — строго с 21 года. Категория DE и подкатегория D1E при наличии стажа более одного года по категории D и подкатегории D1 соответственно.

Когда открытие новой категории не нужно

Пунктом 7 ст. 25 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» утверждено положение, касающееся возможности автоматически открывать некоторые категории вождения.

Наличие определенной категории действующего водительского удостоверения автоматически открывает подкатегории в следующих случаях:

A — на управление ТС подкатегориями A1 и B1;

B — на управление ТС категории В1;

C — подкатегории C1;

D — категории D1;

CE и DE — C1E и D1E.

Что будет за езду без соответствующей категории

Управление автомобилем или другим транспортным средством без соответствующей категории трактуется как езда без прав. Согласно Административному кодексу РФ, водитель должен управлять транспортными средствами только той категории, которая указана в его правах. В случае несоблюдения этого требования на него налагается взыскание.

Штраф за езду другой категории в 2023 году

Штраф за управление транспортным средством без категории может достигать от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

С 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», которые касаются и водительских прав. «Известия» рассказывали читателям, кому потребуется менять удостоверение с принятием нововведений.

Кроме того, при получении или замене прав водителю требуется медицинская справка. В специальном материале можно узнать, как оформить этот вид документа и каких специалистов придется пройти на медкомиссии.