В Москве арестовали 28 машин за долги по штрафам

В Москве в 2023 году судебные приставы арестовали 28 автомобилей из-за неуплаты штрафов за неправильную парковку. Об этом 17 января сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Владельцы этих автомобилей регулярно парковались под запрещающими знаками и на газоне. Сумма задолженности всех нарушителей составила 6,8 млн рублей, большинство из них уже погасили свой долг.

«Нарушили ПДД — не затягивайте с оплатой штрафа. На это есть 60 дней. Если превысить этот срок, судебные приставы могут наложить арест на авто и отправить его на спецстоянку до полного погашения задолженности», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что с 11 января вступили в силу изменения в КоАП РФ, ст. 8.2, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Штраф за выброс отходов на обочину дороги составляет от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.

21 декабря глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что РСА совместно с ГИБДД примет меры для того, чтобы с начала 2023 года водителей без ОСАГО на российских дорогах становилось как можно меньше. Для этого будут введены новые штрафы. Глава РСА подчеркнул, что штраф за отсутствие ОСАГО не менялся в России 18 лет, его нужно увеличивать.