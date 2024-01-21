Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА

Министерство обороны Великобритании потратит 405 млн фунтов стерлингов ($514 млн) на модернизацию зенитных ракетных комплексов, которые сейчас используются Королевским флотом для сбивания вражеских дронов над Красным морем. Об этом со ссылкой на британское оборонное ведомство написало агентство Reuters в воскресенье, 21 января.

«Система ПВО Sea Viper будет модернизирована ракетами с новой боеголовкой и программным обеспечением, позволяющим противостоять угрозам баллистических ракет, говорится в заявлении минобороны», — передает агентство.

Как уточняется, контракты были заключены с британским подразделением MBDA, совместного предприятия по производству ракет, принадлежащего Airbus, BAE Systems и Leonardo SpA.

«Поскольку ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, нам жизненно важно адаптироваться, чтобы обеспечить безопасность Великобритании, наших союзников и партнеров», — приводятся в материале слова министра обороны Гранта Шэппса.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию. Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В ночь на 20 января центральное командование США сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.