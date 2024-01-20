Удары и техника: могут ли хуситы заблокировать судоходство в Красном море

Хуситы, Аравийский полуостров, Красное море, ракетная угроза и удары по Йемену международных сил во главе с США — всё это уже стало постоянным новостным фоном. Одна из причин обострения — угроза ракетных ударов хуситов по кораблям в Красном море . Новый виток эскалации на юге Красного моря вызван во многом значительно возросшими ударными возможностями группировки. Каким ракетным арсеналом располагают йеменские хуситы и действительно ли он так опасен, разбирались «Известия» .

История противостояния

В 2015 году столицу Йемена Сану захватили боевики движения «Ансар Аллах», которые также носят общее название «хуситы» в честь своего погибшего в 2004 году лидера Хусейна аль-Хуси . Движение захватило большую часть страны, отразило вторжение и воздушные удары коалиции государств во главе с Саудовской Аравией и активно поддержало палестинский ХАМАС, выступив против Израиля и США.

Движение хуситов изначально было поддержано только Ираном. Именно с иранской военной помощью связывались их способность противостоять ударам арабской коалиции и возможность нанесения болезненных ударов по объектам в Саудовской Аравии . Причем удары наносились как беспилотниками, так и относительно современными ракетами — баллистическими и крылатыми .

Захваченное хуситами в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader Фото: REUTERS/Houthi Military Media

С ноября 2023 года хуситы начали угрожать в Красном море израильским морским судам, а позже и судам других стран . Фактически с территории, занятой группировкой, может контролироваться сегодня всё морское судоходство на маршруте от Суэцкого канала к берегам Африки, в Персидский залив и в Азию — именно тут проходит самый короткий путь из Европы .

По данным американских СМИ, с 19 ноября 2023 года хуситы совершили более 20 нападений на торговые суда в международных водах . При этом они заявляют, что нападают только на корабли, которые так или иначе связаны с Израилем. Причем снова применяют по морским целям как дроны, так и крылатые и баллистические ракеты . Кроме того, они выполнили несколько пусков ракет разного типа по городу Эйлат на юге Израиля — они были сбиты, но сами по себе такие удары показывают серьезные ракетные возможности хуситов .

Уже 3 декабря американский эсминец класса Arleigh Burke применил систему ПВО по двум хуситским беспилотникам, движущимся в его сторону, после чего оказал помощь коммерческим кораблям, которые подверглись атаке баллистических ракет . И, наконец, 12 января этого года корабли и самолеты США и Великобритании начали наносить удары по ракетному потенциалу хуситов. Эскалация вокруг Йемена вышла на совершенно новый уровень .

Внушительный арсенал

Чем располагают последователи Хусейна аль-Хуси? За несколько последних лет их ракетный арсенал значительно вырос. Сегодня это и крылатые, и баллистические ракеты разных поколений, в основном иранской разработки . Конечно, часть устаревших ракетных систем еще советского происхождения восстановлена хуситами с иранской помощью. Оно и понятно — хуситский Йемен является самым последовательным союзником Ирана в современном мире .

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Часть противокорабельных ракет, которыми располагают хуситы, родом из СССР. Еще в середине 2010-х годов они взяли под свой контроль все запасы Йемена, которые включали противокорабельные ракеты советской разработки типа П-15М «Термит» с дальностью действия до 80 км, а также их китайские аналоги C-801 . Эти системы неоднократно демонстрировались на парадах, но, вероятно, в боевых частях их сменили более современные иранские аналоги китайских противокорабельных ракет с дальностью действия до 200 и даже до 300 км . Речь о ракетах Ghader и Ghadir, которые также есть в распоряжении хуситов и с помощью которых теоретически можно полностью прекратить коммерческое судоходство в Красном море .

Но это не всё. Противокорабельные крылатые ракеты, конечно, опасны, но технически их могут сбивать самые разные системы ПВО современных кораблей . Значительно сложнее бороться с баллистическими ракетами и тем более с самонаводящимися . И такие неоднократно демонстрировались хуситами.

Баллистические ракеты Asef и Tankil с дальностью действия до 450–500 км, судя по всему, являются локализованными в Йемене версиями иранских ракет Fateh 313 и Zohayr . Они оснащены инфракрасными головками самонаведения, которые позволяют атаковать теплоконтрастные подвижные цели типа кораблей . Масса боеголовок около 300 кг, что с учетом скорости падения позволяет вывести из строя или даже потопить в случае удачного попадания почти любой коммерческий корабль .

Иранская ракета Fateh-313 Фото: commons.wikimedia.org/Fars Media Corporation

Из экзотики, которую можно встретить на Востоке, стоит упомянуть Mohit, представляющую собой старую советскую зенитную ракету комплекса ПВО С-75, адаптированную для применения по наземным целям и оснащенную инфракрасной головкой самонаведения . Большое количество таких систем досталось хуситам в наследство из запасов армии Йемена. При доработке явно использованы иранские технологии и иранская же система самонаведения . Эффективность этих ракет, конечно, может вызывать вопросы, но это оружие, которое может применяться по кораблям .

Кроме всего упомянутого, хуситы располагают некоторым арсеналом жидкостных ракет большой дальности, которые имеют иранское и северокорейское происхождение . Эти изделия, судя по всему, могут перехватываться современной израильской системой противоракетной обороны «Эрроу» , но тем не менее они представляют серьезную угрозу на дальности даже в несколько тысяч километров. Вероятно, запас таких ракет в распоряжении хуситов ограничен . Кроме того, эти системы требуют относительно длительной подготовки к пуску, что может позволить вести авиации международной коалиции поиск и уничтожение пусковых установок . Если до этого дойдет, конечно.

Фото: Global Look Press/XinHua/Mohammed Mohammed