 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО и кассетными боеприпасами
Мир
Боррель исключил отправку кораблей ЕС в Красное море для боевых задач
Мир
NYT узнала о поддержке Трампа популярным республиканцем Скоттом
Мир
В Словакии указали на отсутствие компенсации за переданные Украине МиГ-29
Мир
Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели
Мир
Politico сообщила о подготовке фон дер Ляйен ко второму сроку во главе ЕК
Мир
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Экономика
Внешний долг РФ сократился на $57 млрд за год
Мир
Во Франции заявили о возможности проведения операции НАТО под чужим флагом
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке
Мир
США и Великобритания вновь нанесли удары по хуситам в Йемене
Мир
Францию призвали выйти из НАТО из-за провокаций против России
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии
/

Удары и техника: могут ли хуситы заблокировать судоходство в Красном море

В арсенал группировки входят самые разные виды крылатых и баллистических ракет
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хуситы, Аравийский полуостров, Красное море, ракетная угроза и удары по Йемену международных сил во главе с США — всё это уже стало постоянным новостным фоном. Одна из причин обострения — угроза ракетных ударов хуситов по кораблям в Красном море. Новый виток эскалации на юге Красного моря вызван во многом значительно возросшими ударными возможностями группировки. Каким ракетным арсеналом располагают йеменские хуситы и действительно ли он так опасен, разбирались «Известия».

История противостояния

В 2015 году столицу Йемена Сану захватили боевики движения «Ансар Аллах», которые также носят общее название «хуситы» в честь своего погибшего в 2004 году лидера Хусейна аль-Хуси. Движение захватило большую часть страны, отразило вторжение и воздушные удары коалиции государств во главе с Саудовской Аравией и активно поддержало палестинский ХАМАС, выступив против Израиля и США.

Движение хуситов изначально было поддержано только Ираном. Именно с иранской военной помощью связывались их способность противостоять ударам арабской коалиции и возможность нанесения болезненных ударов по объектам в Саудовской Аравии. Причем удары наносились как беспилотниками, так и относительно современными ракетами — баллистическими и крылатыми.

Захваченное хуситами в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader

Захваченное хуситами в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader

Фото: REUTERS/Houthi Military Media

С ноября 2023 года хуситы начали угрожать в Красном море израильским морским судам, а позже и судам других стран. Фактически с территории, занятой группировкой, может контролироваться сегодня всё морское судоходство на маршруте от Суэцкого канала к берегам Африки, в Персидский залив и в Азию — именно тут проходит самый короткий путь из Европы.

По данным американских СМИ, с 19 ноября 2023 года хуситы совершили более 20 нападений на торговые суда в международных водах. При этом они заявляют, что нападают только на корабли, которые так или иначе связаны с Израилем. Причем снова применяют по морским целям как дроны, так и крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, они выполнили несколько пусков ракет разного типа по городу Эйлат на юге Израиля — они были сбиты, но сами по себе такие удары показывают серьезные ракетные возможности хуситов.

Захватчики «Галактики»: станут ли хуситы новой военной силой в Красном море
Пленение судна Galaxy Leader может повлиять на мировую торговлю и геополитику Ближнего Востока, полагают эксперты

Уже 3 декабря американский эсминец класса Arleigh Burke применил систему ПВО по двум хуситским беспилотникам, движущимся в его сторону, после чего оказал помощь коммерческим кораблям, которые подверглись атаке баллистических ракет. И, наконец, 12 января этого года корабли и самолеты США и Великобритании начали наносить удары по ракетному потенциалу хуситов. Эскалация вокруг Йемена вышла на совершенно новый уровень.

Внушительный арсенал

Чем располагают последователи Хусейна аль-Хуси? За несколько последних лет их ракетный арсенал значительно вырос. Сегодня это и крылатые, и баллистические ракеты разных поколений, в основном иранской разработки. Конечно, часть устаревших ракетных систем еще советского происхождения восстановлена хуситами с иранской помощью. Оно и понятно — хуситский Йемен является самым последовательным союзником Ирана в современном мире.

Хуситы
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Часть противокорабельных ракет, которыми располагают хуситы, родом из СССР. Еще в середине 2010-х годов они взяли под свой контроль все запасы Йемена, которые включали противокорабельные ракеты советской разработки типа П-15М «Термит» с дальностью действия до 80 км, а также их китайские аналоги C-801. Эти системы неоднократно демонстрировались на парадах, но, вероятно, в боевых частях их сменили более современные иранские аналоги китайских противокорабельных ракет с дальностью действия до 200 и даже до 300 км. Речь о ракетах Ghader и Ghadir, которые также есть в распоряжении хуситов и с помощью которых теоретически можно полностью прекратить коммерческое судоходство в Красном море.

Новая война на Ближнем Востоке: США и Британия ударили по Йемену
В ответ хуситы объявили мобилизацию и пообещали «поджечь весь регион»

Но это не всё. Противокорабельные крылатые ракеты, конечно, опасны, но технически их могут сбивать самые разные системы ПВО современных кораблей. Значительно сложнее бороться с баллистическими ракетами и тем более с самонаводящимися. И такие неоднократно демонстрировались хуситами.

Баллистические ракеты Asef и Tankil с дальностью действия до 450–500 км, судя по всему, являются локализованными в Йемене версиями иранских ракет Fateh 313 и Zohayr. Они оснащены инфракрасными головками самонаведения, которые позволяют атаковать теплоконтрастные подвижные цели типа кораблей. Масса боеголовок около 300 кг, что с учетом скорости падения позволяет вывести из строя или даже потопить в случае удачного попадания почти любой коммерческий корабль.

Иранская ракета Fateh-313

Иранская ракета Fateh-313

Фото: commons.wikimedia.org/Fars Media Corporation

Из экзотики, которую можно встретить на Востоке, стоит упомянуть Mohit, представляющую собой старую советскую зенитную ракету комплекса ПВО С-75, адаптированную для применения по наземным целям и оснащенную инфракрасной головкой самонаведения. Большое количество таких систем досталось хуситам в наследство из запасов армии Йемена. При доработке явно использованы иранские технологии и иранская же система самонаведения. Эффективность этих ракет, конечно, может вызывать вопросы, но это оружие, которое может применяться по кораблям.

Нефтяная игра: удары США по Йемену провоцируют экономический кризис
Пойдет ли Запад на разрастание конфликта на Ближнем Востоке

Кроме всего упомянутого, хуситы располагают некоторым арсеналом жидкостных ракет большой дальности, которые имеют иранское и северокорейское происхождение. Эти изделия, судя по всему, могут перехватываться современной израильской системой противоракетной обороны «Эрроу», но тем не менее они представляют серьезную угрозу на дальности даже в несколько тысяч километров. Вероятно, запас таких ракет в распоряжении хуситов ограничен. Кроме того, эти системы требуют относительно длительной подготовки к пуску, что может позволить вести авиации международной коалиции поиск и уничтожение пусковых установок. Если до этого дойдет, конечно.

Ракеты хуситов
Фото: Global Look Press/XinHua/Mohammed Mohammed

Кроме того, хуситы располагают крылатыми ракетами большой дальности, созданными на основе иранских ракет, которые, в свою очередь, являются воссозданными вариантами советских ракет воздушного базирования Х-55. В 1990–2000-е годы они были получены Ираном, вероятно, с Украины. Такие ракеты могут иметь дальность действия более 2 тыс. км, и их основными целями могут стать стационарные объекты на территории Израиля. Дальность действия позволяет, и, судя по всему, хуситы уже пытались запускать такие ракеты по израильскому городу Эйлат. Пока они сбиваются, но в случае удачного стечения обстоятельств со своим ракетным арсеналом хуситы вполне могут прекратить коммерческое судоходство в Красном море. И тем самым самый короткий путь из Европы в Юго-Восточную Азию будет перерезан.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир