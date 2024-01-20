Швёнтек проиграла 19-летней чешке Носковой в третьем круге Australian Open

Действующая первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек 20 января проиграла 19-летней чешке Линде Носковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу спортсменки из Чехии, которая в настоящее время находится на 50-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Общее время, проведенное теннисистками на корте, составило 2 часа 20 минут.

Далее в четвертом круге первого в сезоне турнира «Большого шлема» Носкова, которая будет впервые играть в основной сетке Australian Open, встретится с победительницей матча между Элиной Свитолиной (Украина) и швейцаркой Викторией Голубич.

Ранее 20 января сообщалось, что российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали руки после матча юниорской части Открытого чемпионата Австралии. Встреча спортсменок в первом круге турнира завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Минчевой, отмечает «Газета.Ru».

До этого, 19 января, российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг на Australian Open, обыграв американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 59 минут. Рублев совершил 12 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из девяти.