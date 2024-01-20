Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали руки после матча Australian Open

Российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали руки после матча юниорской части Открытого чемпионата Австралии.

Их встреча в первом круге турнира в Мельбурне 20 января завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Минчевой. В конце матча 16-летние теннисистки обменялись рукопожатиями у сетки.

Далее, во втором круге, Минчева сыграет с американкой Кейт Факих.

Ранее, 18 января, украинская теннисистка Даяна Ястремская и Варвара Грачева, с середины 2023 года представляющая Францию, после матча на том же чемпионате вместо рукопожатия стукнулись ракетками. Ястремская одержала победу со счетом 6:3, 6:2.