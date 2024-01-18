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Корты Мирры: как наши теннисисты выступают в Мельбурне

Андреева, Рублев и Хачанов уже в третьем круге, Павлюченкова, Кудерметова и Александрова покидают Australian Open
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Фото: Global Look Press/Hu Jingchen
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Российские теннисисты с переменным успехом стартовали на Australian Open в Мельбурне. Без серьезных потерь не обошлось, но зато было немало приятных сюрпризов от представительниц молодого поколения. Мирра Андреева во втором круге разгромила шестую сеяную Онс Жабер, впервые в карьере обыграв игрока топ-10. Тимофеева одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки. У мужчин свои вторые матчи в Мельбурне выиграли Андрей Рублев и Карен Хачанов. Рублев очень уверенно победил Кристофера Юбенкса, не затратив много сил. Прошлогодний полуфиналист Карен Хачанов гораздо больше помучался с Александром Ковачевичем, но в итоге всё закончилось благополучно. Хотя и у мужчин без потерь среди россиян в четвертый игровой день не обошлось.

Важная веха

У женщин в основной сетке в Мельбурне стартовали сразу 15 россиянок, причем пятеро были сеяными. Но надежды на Веронику Кудерметову, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Анастасию Потапову не оправдались: они дружно вылетели уже на старте. Во второй круг удалось пройти только Дарье Касаткиной, которую в четверг, 18 января, ждет матч с американкой Слоан Стивенс. Выбыла из борьбы и самая опытная из российских теннисисток — Анастасия Павлюченкова. После поражения от испанки Паулы Бадосы она пожаловалась на атмосферу печально знаменитого шестого «тусовочного» корта Мельбурна. «Было шумно, как в ресторане: люди болтали, ели и пили. Не знаю, смотрели ли они вообще наш матч. А несколько мужчин напились и стали кричать и мяукать на меня».

Зато здорово проявили себя молодые. Анастасия Захарова, Мария Тимофеева и 16-летняя Алина Корнеева не просто дебютировали на «Большом шлеме», пробившись из квалификации, но и одержали первые победы. Причем Захарова и Тимофеева уже в третьем круге. Мария сенсационно обыграла Каролин Возняцки, а Анастасия позволила взять всего два гейма представительнице Словении Кайе Юван. Хотя в первом круге словенка выбила из борьбы Потапову.

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В следующем круге Захарова сразится с полячкой Магдаленой Френх, которую пройти вполне по силам. А вот Тимофеевой придется совершить еще один подвиг. В соперницах — десятая сеяная бразильянка Беатрис Хаддад Майя. Она стала обидчицей 16-летней Алины Корнеевой.

Другая наша 16-летняя звездочка Мирра Андреева по-прежнему в игре. 17 января она вынесла с корта шестой номер мирового рейтинга — Онс Жабер из Туниса. Соперница явно чувствовала себя не в своей тарелке, взяв за матч всего два гейма и уступив за 56 минут. Андреева впервые в карьере победила соперницу из топ-10 и впервые на таком уровне взяла сет под ноль. Этот успех — очень важная веха в восхождении российской звезды, и прежде всего — в плане опыта и обретения уверенности.

— Для своих 16 лет и при отсутствии опыта Мирра сумела показать всё лучшее, чем сегодня научилась обладать, — сказала «Известиям» 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева. — В то время как Жабер действовала очень нервно, много ошибалась, ей было неприятно играть с такой юной теннисисткой, потому что надо было показывать взрослый теннис, а он не получался. И Жабер не могла найти варианта, что могло бы принести проблемы этой маленькой девочке. Мирра показала, что она в любых условиях находит решение. На задней линии она усиливала игру, становилась мощнее. Она где-то напоминает мне Синнера по манере игры. Мирра явно прибавила за время межсезонья и где-то уже приближается к тому рисунку, который будет характерен для ее тенниса.

О Мирре и раньше много говорили как о выдающемся таланте, но теперь медные трубы зазвучат еще громче. И ключевым моментом в развитии карьеры россиянки станет ее умение противостоять давлению. В женском теннисе есть свежий пример, как спортсменка, обласканная публикой и спонсорами, совершенно забыла об игре и сдала почти все завоеванные позиции, — британка Эмма Радукану.

Поступок джентльмена

Одна из наших главных надежд в Мельбурне — Андрей Рублев — после титула в Гонконге в начале января едва не оступился в Мельбурне уже в первом матче — против Тиаго Сейбот Уайлда из Бразилии. Он упустил перевес в два сета, а затем и четыре матчбола в решающей партии. Мало того, на финальном супер-тай-брейке уступал 2:5 и, по собственному признанию, практически перестал верить в свою победу. К счастью, он всё же сумел спастись: сам вовремя прибавил, а бразилец занервничал и допустил несколько ошибок. Но всё же сил россиянин затратил многовато. Поэтому во втором круге ему требовалось обойтись без марафонского матча. И с этой задачей Андрей справился на отлично. Хотя соперника сложно было назвать слабым.

Юбенкс здорово провел прошлый сезон, ворвался в топ-40 рейтинга ATP, а на Уимблдоне добрался до четвертьфинала, где вел 2:1 по сетам у россиянина Даниила Медведева, пусть всё же и уступил. Андрею же он проблем создать не смог.

Уже в стартовом гейме Рублев взял подачу американца и смог довести первый сет до победы. Вторая партия получилась на собственной подаче у Андрея идеальной — он выиграл 20 розыгрышей из 20! А на приеме сделал брейк в третьем гейме, чего хватило с лихвой. Третий сет также прошел под диктовку россиянина, которого в третьем круге ждет соперничество с Себастьяном Кордой. В предыдущих двух очных матчах Рублев был сильнее, но это были сложные победы.

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Столкнулся с большими сложностями и Хачанов, хотя его соперник Ковачевич и не входит в топ-100. Тем не менее американец в стартовой партии вел 3:0 и 4:1, после чего Карен взял себя в руки, выиграв две стартовые партии. Причем во втором сете он сделал брейк при 1:1, а при 2:1 и «меньше» на его подаче произошел необычный эпизод. После подачи Карена соперник принял в коридор, однако мяч опуститься за пределами корта не успел — его на лету схватил мальчик, подающий мячи. Арбитр на вышке попросил переиграть очко, чем, конечно, возмутил россиянина. Тот начал было выходить из себя, но ситуацию разрядил благородный поступок Ковачевича, который отдал заслуженное очко нашему теннисисту. Третий сет остался за американцем, а в четвертом Ковачевич вел с брейком (3:1). Однако, как и в дебюте, Карен выдал серию из пяти выигранных геймов подряд.

Теперь он сыграет с чехом Томашем Махачем, сенсационно в трех сетах разгромившим сеяного американца Фрэнсиса Тиафо. Жаль, что почин соотечественников не поддержал Котов — Павел взял лишь сет у итальянца Флавио Коболли.

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